به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از رقابتها که با حضور 21 استان و بیش از 200 نفر شرکت کننده برگزار شد، دانش آموزان کم توان و ناشنوا به نامهای محمد قلی پور و امیر رضا امیدخواه از رضوانشهر و رشت در بخش نقاشی و طراحی رتبه نخست و در بخش نشریه و روزنامه دیواری دانش آموزان ناشنوای باغچه بان پسران رشت محمود خانجانی، حسین پیردیر و امیرحسین زرین طلب نیز به عنوان گروه برتر معرفی شدند.

سرپرستی و مربیگری این اعزام بر عهده مرتضی جهاندیده و ابراهیم شادرام بوده است.

همچنین در ششمین دوره جشنواره هنرهای نمایشی دانش آموزان استثنایی کشور با حضور 22 استان گروه پنج نفره دانش آموزان ناشنوای دختران باغچه بان رشت در بخش نمایش عروسکی مقام نخست در مقطع متوسطه را کسب کردند.

سرپرستی گروه اعزامی معصومه صنعتی پور و کارگردانی و مربیگری تیم بر عهده وجیهه خوشحال و ندا اسمی زاده با همراهی میترا بابایی و صفیه بزرگ چنانی بوده است.

کسب مقام قهرمانی مسابقات سراسری فوتسال کارکنان مرد آموزش و پرورش استثنایی

کارکنان آموزش و پرورش استثنایی گیلان در مسابقات فوتسال آموزش و پرورش استثنایی کشور برای نخستین بار حائز مقام نخست شدند.

در مسابقات ورزشی فوتسال سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در بخش کارکنان مرد که در کرج برگزار شده بود، تیم 9 نفره گیلان توانست پس از پشت سر گذاشتن تیمهای کردستان و چهار محال و بختیاری مقام نخست این دوره از رقابتها را بدست آورد.

در این مسابقات 30 استان از سراسر کشورشرکت کرده بودند، سرپرستی و مربیگری تیم گیلان را سید سعادت جلالیان بر عهده داشته است.

اجرای روشنایی در راههای شریانی گیلان

قائم مقام وزیر و مدیر کل راه و شهرسازی گیلان گفت: هشت کیلومتر از محورهای بین شهری استان با اعتباری افزون بر پنج میلیارد ریال به سیستم روشنایی مجهز شدند.

حجت شعبانپور افزود: روشنایی محور تالش - آستارا به طول چهار کیلومتر وروشنایی محور اسالم - خلخال به طول چهار کیلومتر از جمله این پروژهها هستند که با هدف افزایش ایمنی، تسهیل در امرتردد و افزایش دید شبانه رانندگان به اجرا درآمد و همزمان با هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 165.3 کیلومتر از محورهای استان از سیستم روشنایی بهره مند هستند، یادآورشد: دید آسان و دقیق، امکان تشخیص وسایل نقلیه در فاصله مناسب، تشخیص به موقع موانع، علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی از مهمترین کارکردهای سیستم روشنایی است.

ساخت 1000 واحد مسکن مهر در آستارا

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان گفت: هم اکنون بیش از هزار و 92 واحد مسکن بصورت 99 ساله و سه جانبه و همینطور هزتار و 471 واحد نیز بصورت خود مالک در شهرستان آستارا درحال اجراست.

حجت شعبانپور تصریح کرد: این تعداد واحد مسکونی در دو مجتمع جداگانه شامل یک سایت 900 واحدی و یک سایت 192 واحدی در حال ساخت است و دارای امکانات آب و فاضلاب، برق، گاز و تلفن بوده و درسایت مربوطه فضای سبز و فضای تجاری پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه درسایت مزبور از پیشرفته ترین امکانات سازه ای بهره گیری شده است، اظهارداشت: این سایت دارای سیستم سازه ای دیوارهای باربر بتنی با قالبهای مدولاست و از شمع بتنی به عمق 30 متر استفاده شده و هر بلوک 40 عدد شمع 30 متری دارد که طول شمع های این پروژه 11 کیلومتر در زیر فونداسیون داخل اجرا شده است.

مدیر کل راه و شهرسازی گیلان مجموع واحدهای مسکن مهرآستارا را دو هزار و 563 واحد عنوان کرد و گفت: پروژه 900 واحدی مسکن مهر آستارا در 10 طبقه بازیربنای هر واحد مسکونی 105 مترمربع با مشاعات و متراژ مفید هر واحد 75 مترمربع ساخته شده و تمامی واحدهای این مجتمع از استانداردهای بین المللی شامل بهینه سازی مصرف انرژی، پنجره های دوجداره، لوله کشی اسپیلت وپکیج بهره مند است.