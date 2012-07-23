به گزارش خبرنگار مهر، ساعتی از افطار گذشته است که وارد این بوستان می شویم، امشب توجه به کودکان به ویژه آنهایی که امسال برای اولین بار جشن تکلیف خود را با ماه مبارک رمضان آغاز کرده اند، موضوع اصلی ویژه برنامه بر آستان جانان در بوستان جوانمردان ایران است.

در این برنامه، حجت الاسلام راستگو که سالهاست برای کودکان و نوجوانان به اجرای برنامه های مفرح آموزش مذهبی می پردازد، نیز حضور داشت.

وی از پنج کلمه ای که با حرف ف شروع می شود سخن خود را آغاز کرد و با به کار گیری شیوه های جذب مخاطب به تفهیم ضرورت وجود این پنج کلمه در زندگی انسان پرداخت.

فراغت، فطرت، فضیلت، فرصت و فراست کلماتی بود که حجت الاسلام راستگو تاکید کرد با به کارگیری آنها در ماه مبارک رمضان می توان زندگی جدیدی با مفاهیم عالی رقم زد.

وی فراغت از دنیا و استفاده از فرصت برای کسب نیازهای فطرت را فضیلت شمرد که نیاز به فراست و هوشیاری دارد و جوان و نوجوان باید به اندیشه الهی، ایمان و خودآگاهی دست یابد.

این استاد آموزش نوجوانان با اجرای مسابقه ای جذاب و حضور در بین مردمی که به استقبال از این برنامه آمده بودند، مفاهیم بلند قرآنی را بیان کرد و توانست با ایجاد فضایی صمیمی و در عین حال توام با ارزش و احترام، رابطه روحانی با جوانان را ترسیم کند.

نوشتن با دست چپ، طراحی با هر دو دست و نوشتن با دو دست به طور همزمان و به صورت واژگون و خلاف جهت، هنرنمایی این کارشناس مذهبی بود که تشویق حاضران را برانگیخت.

پس از اجرای برنامه حجت الاسلام راستگو که با استقبال خوب مردم و جوانان حاضر در بوستان جوانمردان ایران روبرو شد، با او به گفت گو نشستیم.

وی معتقد بود اگر قالب برنامه ها منطبق بر موازین شرعی، متنوع و پر محتوا باشد و مجریان نیز قدرت جذب مخاطب را فنون و شیوه های مخصوص داشته باشند، این برنامه ها بیشترین اثرگذاری را در نسل جوان خواهد داشت.

وی برنامه های بر آستان جانان را دارای قابلیت ایجاد زمینه برای حضور مخاطبان در ساعات دیگر در مساجد دانست و اضافه کرد شرط تحقق این امر این است که در این مراسم ها از مسجد، فضیلت ها و آداب مسجد نیز تشریح و تبیین شود.

از حجت الاسلام راستگو سوال کردم؛ که والدین باید چه اقداماتی برای فرزندانی که تازه به سن تکلیف رسیده اند، انجام دهند؟ پاسخ داد: در دو زمینه فیزیکی و معنوی باید امر انجام تکلیف را برای فرزندان آسان کرد.

وی تغذیه مناسب در سحر و افطار، خسته نکردن فرزندان، مشاوره مستمر با متخصصین تغذیه را زمینه ساز فیزیکی عبادت دانست و اضافه کرد: اگر فشار روزه بر این گروه زیاد بود، می توان با سفر به نقطه 4 فرسنگی، روزه آن ها را افطار کرد تا مقداری گرسنگی و تشنگیشان ترمیم شود.

این استاد علوم تربیتی، توجیه معنوی و ایجاد فضایی روحانی با استفاده از داستان های انبیا، ائمه، روزه داران گذشته و نمونه هایی از تاریخ اسلام را برای زمینه سازی معنوی مهم خواند و ادامه داد: خوشرویی و مهربانی با بچه ها، دادن هدیه و سخت نگرفتن بر آن ها می تواند ادای تکلیف را با خوبی و خوشی همراه کند.

آقاجون سلیمون مفهوم صبر و ایثار را به کودکان آموخت

از دیگر برنامه های اصلی بوستان جوانمردان ایران، هنرنمایی مهرداد نظام آبادی بود که به آقاجون سلیمون شهرت دارد.

وی با اجرای شعرهایی در وصف دختران و پسران خوب ایران زمین، تذکرات تربیتی مناسبی به خانواده ها داد چرا که 75 درصد رفتارهای کودکان در سنین سه تا هفت سالگی و با الگو برداری از پدر و مادر شکل می گیرد.

آقاجون سلیمون مسابقه ای ترتیب داد که در آن 5 نوجوان برای تصاحب صندلی به رقابت می پرداختند اما هربار که یکی یا چند تا از دستیابی به آن باز می ماندند، تلاش می کرد با نهادینه سازی واژه صبر و گذشت، نفر جا مانده را نیز بر روی صندلی جای دهد.

این مسابقه تا جایی پیش رفت که فقط یک صندلی ماند و این 5 نوجوان برای نشستن بر روی آن به رقابت پرداختند، یک نفری که توانست صندلی را تصاحب کند مورد خطاب آقاجون سلیمون قرار گرفت که تو در برابر این چهار نفر مسئولی و باید به نوعی آن ها را در این یک صندلی جای دهی.

این گونه مسئولیت پذیری، صبر و گذشت و پاسخ گو بودن در برابر خواسته های دیگران به جمع حاضر تفهیم شد و به شرکت کنندگان در مسابقه نیز جوایزی اهدا شد.

آقاجون سلیمون در این برنامه شعری از رودابه حمزه ای از شعرای کودک و نوجوان با آهنگ سازی فرید نوایی خواند؛

ماه رمضان رسید خبر خبر خبردار قبول باشه روزه تون بچه های روزه دار و در قسمت انتهایی این سروده شکر نعمت های خداوندی مورد توجه قرار گرفته و از کودکان خواسته شده بود؛ حالا تشکر کنیم از خدای مهربون که برکت می ریزه تو باغ سفره هامون.

آقاجون سلیمون این شعر را خواند و با جمع حاضر که نسبت به شب گذشته بیشتر شده بود، خدا حافظی کرد.

مناجات منظوم مجری برنامه که می گفت یارب مرا به رحمت بی منتها ببخش، از خود عطا بیاور و از من گناه ببخش، اعلام پایان مراسم بود که با قرائت پنج آیه شریفه اول جزء سوم همراه شد.

حضور مردم در برنامه بر آستان جانان بیش از انتظار بود

حسین هوشیار معاون اجتماعی منطقه 22 شهرداری تهران درباره برگزاری این مراسم افزود: با توجه به این که برای اولین بار در بوستان تازه تاسیس جوانمردان ایران برنامه بر آستان جانان برگزار می شود، استقبال مردم بیش از انتظار بود و پیش بینی می شود در شب های آینده پراستقبال ترین برنامه را در این بوستان شاهد باشیم.

وی مطالب ارائه شده در این برنامه ها را همان معارف متعالی منبرهای مساجد در سبک و شیوه ای جدید دانست و تصریح کرد: در این برنامه ها منبر را میهمان خانواده ها کرده ایم.

هوشیار تاثیر گذاری این برنامه ها و جذب مخاطبان را مطلوب توصیف و اضافه کرد: در این برنامه ها تلاش شده است به نیازهای فرهنگی مردم با رعایت شئونات و موازین اسلامی پاسخ داده شود و مورد پذیرش سلیقه های مختلف قرار گیرد.

ویژه برنامه بر آستان جانان بوستان جوانمردان ایران در دهکده المپیک هفده شب اول ماه مبارک رمضان از ساعت 21:30 تا 23 میزبان شهروندان منطقه 22 پایتخت است.