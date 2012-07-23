نتایج نقل و انتقالات فرهنگیان در خراسان رضوی اعلام شد

موسی الرضا صائمی فرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در نقل و انتقالات امسال از 8 هزار و 400 فرهنگی متقاضی، که فرم انتقالی تکمیل کردند؛ حدود 33 درصد جابجائی اعلام شده است.

صائمی فرد اظهار داشت: محور نقل و انتقالات امسال، نظام 3-3-6 بوده و علی رغم بسته بودن قطب ها و مشهد، حدود یک سوم همکاران فرهنگی جابجا شدند.

معاون توسعه منابع و پشتیبانی آموزش و پرورش خراسان رضوی، با بیان اینکه نتایج از امروز بر روی سایت آموزش و پرورش استان قابل رویت است؛ عنوان کرد: همکاران فرهنگی می توانند برای رسیدگی به سایت مراجعه کرده و کارنامه خود را دریافت کنند.

وی همچنین افزود: دبیرستان سعدی واقع در میدان احمدآباد ، به مدت 10 روز ، آماده پاسخگوئی به شکایات همکاران فرهنگی است.

گفتنی است؛ با توجه به مدت در نظر گرفته شده، همکاران فرهنگی به اداره کل و ادارات آموزش پرورش مراجعه نداشته باشند.