به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل ظهر دوشنبه در مراسم آغاز بکار این همایش گفت: امروزه با پیشرفت روزافزون تکنولوژی محصولات جدید با سرعت زیاد به بازار عرضه می شود و شرکتها نیز در همین راستا باید با سرعت بیشتر به فناوری دست یابند.

فیروز خدایی با بیان اینکه فناوری اطلاعات در سازمانها در نوآوری نقش بسیار مهم و عمده ای دارند، افزود: توسعه فناوریها می توانند با ایجاد و شکل گیری ایده های نو خلاقیت در سازمان را بوجود آورند.

وی شناسایی نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری، ایجاد ارتباط موثر میان پرسنل و متخصصین فناوری اطلاعات، افزایش کیفیت ارائه خدمات،کاهش هزینه ها، کنترل و عملیات از راه دور را بخشی از اقدامات انجام گرفته در سیستمهای اطلاعات شرکت گاز استان اردبیل عنوان کرد.

خدایی یادآور شد: هم اکنون در شرکت گاز اردبیل از نرم افزارهای اتوماسیون اداری برید، سیستمهای حمل و نقل، سیستم PM خودرو، سیستم مالی، سیستم حقوق و دستمزد، سیستم مشترکین، سیستم GIS و... استفاده می شود.

رییس امور سیستمهای اطلاعات مدیریت و تکنولوژی اطلاعات شرکت ملی گاز ایران نیز در این مراسم هدف از تشکیل این کمیته ها را در فاز اول شناخت مسئله، همسوسازی و استاندارد کردن حل مسئله عنوان کرد و متذکر شد: بررسی و پیشنهادات جهت بهبود کار، انجام کارگروهی برای تکمیل پیشنهادات و همسو سازی و استاندار کردن در فاز دوم مد نظر است.

بابازاده بررسی تخصصی مشکلات موجود در حوزه IT شرکتهای گاز استانی، تبادل اطلاعات و تجارب فنی و تخصصی، ایجاد پایگاه دانش مرتبط با موضوع در سطح شرکتهای گاز استانی، تهیه تدوین و استاندارد سازی را از دیگر اهداف این کمیته عنوان کرد.

منطقه 2 گاز اردبیل ایجاد شد

همچنین در حاشیه این همایش منطقه 2 گاز اردبیل به منظور ایجاد تسهیلات برای مشترکان اردبیل افتتاح و بهره برداری رسید.

مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش تعداد مشترکان و شبکه های گازرسانی در اردبیل یادآور شد: منطقه 2 گاز اردبیل درپ جهت ارائه خدمات مطلوب به مصرف کنندگان گاز طبیعی و همچنین امدادرسانی به موقع راه اندازی می شود.

خدایی حوزه تحت پوشش منطقه 2 اردبیل را از قسمت شمالی جاده اردبیل به آستارا و ضلع شمالی خیابانهای جام جم و حوزه های تحت پوشش منطقه 1 اردبیل را از قسمت جنوبی جاده اردبیل به آستارا و ضلع جنوبی خیابانهای جام جم اعلام کرد.

گفتنی است نشانی منطقه 1 گاز اردبیل میدان بسیج ساختمان معاونت امور بهره برداری شرکت گاز استان اردبیل و منطقه 2 چهارراه باغمیشه به طرف ملاهادی جنب بانک ملی ایران است.