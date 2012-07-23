نجات مرد اعدامی از چوبه دار

به گزارش خبرنگار مهر، در این پرونده حکیم 40 ساله متهم است 15 آبان سال 87 در یک ساختمان نیمه کاره مرد افغانی را به قتل رسانده است. او یک سال پس از این جنایت در شهرستان نی ریز دستگیر شد و در بازجویی ها به ارتکاب این قتل اقرار کرد.

متهم به قتل مهر ماه سال گذشته در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به قصاص محکوم شد. در ادامه اولیای دم مقتول در افغانستان شناسایی شد و با کمک سفارت رضایت آنها گرفته شد.

با رضایت اولیای دم امروز جلسه دادگاه از جنبه عمومی جرم در شعبه 74 دادگاه کیفری و به ریاست قاضی عبداللهی برگزار شد.

متهم در دفاع از خود با قبول اتهامش گفت : من و مقتول در یک ساختمان نیمه کاره کار می کردیم. او مدام پسر بچه ها را مورد آزار و اذیت قرار می داد. چند بار به او تذکر دادم تا اینکه شب حادثه بر سر این موضوع درگیر شده و او را کشتم. بعد هم به نی ریز گریختم. من قصد کشتن احمد را نداشتم و این حادثه در اثر یک لحظه عصبانیت رخ داد.

قضات دادگاه پس از آخرین دفاعیات متهم برای صدور حکم وارد شور شدند.