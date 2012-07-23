به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی سوریه، "جهاد مقدسی" گفت : سوریه هرگز سلاح شیمیایی و میکروبی را در داخل به کار نمی گیرد و از این سلاح هنگامی که در معرض تجاوز خارجی قرار گیرد استفاده خواهد کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه سوریه افزود: کشورهای خارجی گروههای مسلح را به انواع سلاح ها تجهیز می کنند.

وی با بیان اینکه مخازن سلاحهای شیمیایی سوریه تحت حمایت ارتش سوریه است، خاطر نشان کرد همه تلاشهای خارجی با هدف دخالت در امور سوریه دنبال می شود.

مقدسی بیان کرد: تغییر ماموریت "کوفی عنان" نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد در سوریه بر عهده کشورهایی که در دوحه جمع شده اند، نیست و این مردم سوریه هستند که درباره سرنوشت خود تصمیم گیری می کنند.

وی افزود: اگر کشورهایی که در دوحه جمع شدند راست می گفتند و در توقف خونریزی ها جدی بودند این همه جنجال رسانه ای علیه سوریه به راه نمی انداختند و از اظهارات منافقانه پرهیز می کردند.

سخنگوی وزارت خارجه سوریه ضمن تاکید مجدد برای پایبندی دمشق به طرح کوفی عنان و توافق صورت گرفته در ژنو افزود: هر تصمیمی که سوری ها بگیرند، ما به آن پایبندیم.

مقدسی بیان کرد: ارتش سوریه در حال حاضر از مردم حمایت می کند و هرکسی که علیه کشور و مردم سلاح به دست می گیرد با آن مقابله به مثل خواهد شد و کسانی که خواهان گفتگو باشند درهای گفتگو به روی آنها باز است.

وی با اشاره به جنجال رسانه ای درباره اوضاع دمشق افزود: اوضاع در دمشق خوب است و اوضاع ظرف روزهای آینده عادی می شود.

سخنگوی وزارت خارجه سوریه گفت: ما در حال دفاع از کشور خود هستیم و واشنگتن جنگ سیاسی و رسانه ای را علیه سوریه اداره می کند.

مقدسی بیان کرد: شورای امنیت درباره ماموریت تیم ناظران بین المللی تصمیم گیری می کند. قبلا ماموریت ناظران بین المللی را به شکست کشاندند، سپس رای به اعزام دوباره آنها داده شد.

وی افزود: اعزام گروههای مسلح برای تصرف برخی مواضع آسان است، اما حفظ این مواضع دشوار است.

سخنگوی وزارت خارجه سوریه با اشاره به تحرکات آمریکایی ها، آن را در راستای اهداف شر دانست.