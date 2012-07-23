  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۰۹

در ماه رمضان/

طرح تشدید نظارت‌های دامپزشکی در گناباد اجرا می‌شود

طرح تشدید نظارت‌های دامپزشکی در گناباد اجرا می‌شود

گناباد - خبرگزاری مهر: رئیس شبکه دامپزشکی گناباد گفت: طرح تشدید نظارت های دامپزشکی ویژه ماه مبارک رمضان در این شهرستان اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قدرتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به مناسبت حلول این ماه مبارک و با هدف کنترل فرآورده های خام دامی نظارتهای دامپزشکی در سطح واحدهای تولید، فرآوری و عرضه افزایش یافت.

وی افزود: با تجهیز اکیپ های ثابت و سیار دامپزشکی کارشناسان این شبکه در ایام ماه مبارک رمضان بر سلامت فرآورده های خام دامی نظارت بیشتری خواهند داشت.

قدرتی بیان داشت: محل های اجرای طرح واحدهای تولیدی و نگهداری وعرضه فرآورده خام دامی و نیز آشپزخانه ها و رستوران ها و سایر مشاغل مرتبط است.

وی تصریح کرد: با متخلفین در عرضه فرآورده های خام برخورد خواهد شد.

کد مطلب 1656503

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها