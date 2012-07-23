به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قدرتی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به مناسبت حلول این ماه مبارک و با هدف کنترل فرآورده های خام دامی نظارتهای دامپزشکی در سطح واحدهای تولید، فرآوری و عرضه افزایش یافت.

وی افزود: با تجهیز اکیپ های ثابت و سیار دامپزشکی کارشناسان این شبکه در ایام ماه مبارک رمضان بر سلامت فرآورده های خام دامی نظارت بیشتری خواهند داشت.

قدرتی بیان داشت: محل های اجرای طرح واحدهای تولیدی و نگهداری وعرضه فرآورده خام دامی و نیز آشپزخانه ها و رستوران ها و سایر مشاغل مرتبط است.

وی تصریح کرد: با متخلفین در عرضه فرآورده های خام برخورد خواهد شد.