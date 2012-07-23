به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های وزنه برداری قهرمانی و انتخابی رده سنی نوجوانان استان قم با شرکت مدعیان از باشگاه های مختلف وزنه برداری فعال در استان قم برگزار شد و در نهایت برترین ها در 9 دسته معرفی شدند.



افراد شرکت کننده در این مسابقات در تلاش برای کسب مقام های اول تا سوم پیکارهای وزنه برداری قهرمانی و انتخابی رده سنی نوجوانان باشگاه های استان قم، رقابت های خود را در سالن اختصاصی وزنه برداری شهید رواقی مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به انجام رساندند.



رقابت های این رده سنی بر اساس برنامه ریزی هیئت وزنه برداری استان قم و بر اساس آخرین قوانین فدراسیون وزنه برداری کشورمان، در دسته های 45، 50، 56، 62، 69، 77، 85، 94 و به اضافه 94 کیلوگرم برگزار شد و برترین ها معرفی شدند.



دسته 45 کیلوگرم:

نفر اول: محمد ولایی از باشگاه وزنه برداری شهید بیطرفان قم

نفر دوم: امیر شجاع فرد از باشگاه وزنه برداری شهید زین الدین قم

نفر سوم: امیرحسین یزدی زاده از باشگاه وزنه برداری شهید زین الدین قم



دسته 50 کیلوگرم:

نفر اول: علی کشاورز از باشگاه وزنه برداری ناحیه چهار آموزش و پرورش قم

نفر دوم: امیررضا مرادی از باشگاه وزنه برداری ناحیه چهار آموزش و پرورش

نفر سوم: سعید یوسف زاده از باشگاه وزنه برداری شهید زین الدین قم



دسته 56 کیلوگرم:

نفر اول: محمدتقی همتی از باشگاه وزنه برداری شهید زین الدین قم

نفر دوم: حسین غفاری از باشگاه وزنه برداری ناحیه چهار آموزش و پرورش قم

نفر سوم: محمدجواد سالاری از باشگاه وزنه برداری شهید رواقی قم



دسته 62 کیلوگرم:

نفر اول: محمد زرنگ از باشگاه وزنه برداری شهید بیطرفان قم

نفر دوم: محمدامین گائینی از باشگاه وزنه برداری شهید زین الدین قم

نفر سوم: حسین حامدنژاد از باشگاه وزنه برداری ناحیه چهار آموزش و پرورش قم



دسته 69 کیلوگرم:

نفر اول: محمدرضا اسفندیاری از باشگاه وزنه برداری شهید بیطرفان قم

نفر دوم: مهدی بختیاری از باشگاه وزنه برداری ناحیه چهار آموزش و پرورش قم

نفر سوم: امیرحسین استادزاده از باشگاه وزنه برداری ناحیه چهار آموزش و پرورش قم



دسته 77 کیلوگرم:

نفر اول: محمد نجفی از باشگاه وزنه برداری شهید بیطرفان قم

نفر دوم: محمدعلی برزه کار از باشگاه وزنه برداری ناحیه چهار آموزش و پرورش قم



دسته 85 کیلوگرم:

نفر اول: اسماعیل خاکپور از باشگاه وزنه برداری شهید رواقی قم



دسته 94 کیلوگرم:

نفر اول: مهدی نصیری از باشگاه وزنه برداری شهید رواقی قم

نفر دوم: جواد سعادتی از باشگاه وزنه برداری ناحیه چهار آموزش و پرورش قم



دسته به اضافه 94 کیلوگرم:

نفر اول: حسین بهرامی از باشگاه وزنه برداری شهید رواقی قم

نفر دوم: محمدمهدی کریمی از باشگاه وزنه برداری شهید رواقی قم



این مسابقات را ابوالفضل شجاع فرد، حسن رحیمی و امیر عبدالمحمد داوری کردند، ضمن اینکه علی تقدیری کنترل فنی، حسن آزموده گویندگی، حسین ملازاده منشی گری، سید ذبیح الله رشید الاسلامی وقت نگه داری این رقابت ها را عهده دار بودند.



این در حالی است که دبیر فنی مسابقات محمد جواد بهنام فرد و سرپرست مسابقات محمد حسین شجاع فرد رئیس هیئت وزنه برداری استان قم بودند و در پایان این مسابقات به مربیان تیم اول تا سوم و قهرمانان اول تا سوم جوائز ارزنده و حکم قهرمانی اهدا شد.

