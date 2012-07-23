1300 مسافر در مدارس کردکوی اسکان یافتند

علی افسا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این تعداد مسافران تابستانه با حضور در ستاد اسکان تابستانه کردکوی و پرکردن فرم پذیرش و با استفاده از فضاهای اسکان نوروزی آموزش و پرورش از امکانات اسکان استفاده کردند.

وی اظهار داشت: در این مدت تعداد هزار و 258 فرهنگی در قالب 267 خانوار و تعداد 43 غیر فرهنگی در قالب هفت خانوار جمعا 1301مسافر اسکان تابستانه با تعداد 275 خانوار توانستند ازامکانات آموزش و پرورش شهرستان کردکوی بهره مند شوند.

وی گفت: این تجهیزات با تخصیص اعتبار توسط اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان گلستان و باهماهنگی های اداره کل آموزش و پرورش و مدیریت آموزش و پرورش شهرستان کردکوی انجام پذیرفت.

حسینعلی آهنگری رابط طرح هجرت 3بسیجیان و مسئول اردوهای آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان شرکت کننده در طرح هجرت (3) شهرستان کردکوی به اردوی یکروزه در جنگل کردکوی ( آبشار هفت طبقه ) رفتند.

وی اظهار داشت: در این اردو که با هدف استفاده مطلوب از جنگل و پیاده رویی در محیط سالم و نشاط آور کوه بر پا شده بود 40 نفردانش آموزان و مربیان حضور داشتند.