نمایشگاه اوقات فراغت در مشهد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عباس زاده با بیان اینکه اوقات فراغت مختص فصل تابستان نیست گفت: این نمایشگاه در تاریخ دوم تا ششم شهریور ماه سال جاری با محوریت اجرایی اداره کل ورزش و جوانان و محوریت محتوایی این دفتر برگزار می شود.

استقرار واحد استعدادیابی و مشاوره در محل نمایشگاه

عباس زاده از استقرار واحد استعدادیابی و مشاوره در محل نمایشگاه خبر داد و گفت: این اقدام نه فقط برای خانواده ها و جوانان مشهدی بلکه به منظور بهره مندی از توان متخصصان و تدوین چشم انداز استفاده مناسب از اوقات فراغت انجام می شود.

وی تاکید کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه ارایه رویکرد عملیاتی و اجرایی به جای رویکرد گزارش کاری دستگاه ها در حوزه اوقات فراغت است.

وی با بیان اینکه وقت آن رسیده است که دیدگاه پرسازی و حتی غنی سازی اوقات فراغت جای خود را به رویکرد اصلاح الگوی گذراندن اوقات فراغت دهد، تصریح کرد: این نمایشگاه می تواند گامی درست در راستای کمک به مخاطبان در این زمینه باشد.

چاپ اولین نشریه تخصصی اوقات فراغت

معاون دفتر مطالعات، برنامه ریزی و نظارت طرح جامع اوقات فراغت و نشاط اجتماعی استان افزود: در این نمایشگاه که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی، هیئت های ورزشی و تربیت بدنی دستگاه ها و تشکل های مردم نهاد برپا می شود، برای اولین بار در کشور بازدیدکنندگان از نزدیک با فعالیت های اجرایی حوزه های مختلف در زمینه اوقات فراغت آشنا می شوند.

وی افزود: چاپ اولین نشریه تخصصی اوقات فراغت و طراحی اولین سایت تخصصی این حوزه در کشور از فعالیت های پیش بینی شده برای اجرا در این نمایشگاه است.