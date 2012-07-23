سازمان دامپزشکی عامل کمبود گوشت در بازار نیست

محسن دستور در گفتگو با مهر درخصوص اعزام به موقع ناظران بهداشتی به کشور مبدا جهت تولید و واردات گوشت به کشور اظهارداشت: سازمان دامپزشکی کشور بلافاصله بعد از اینکه درخواستی از سوی واردکنندگان گوشت جهت اعزام ناظر بهداشتی برای تولید گوشت بدستمان برسد، این ناظر را در کمترین زمان ممکن به کشور مورد درخواست اعزام می کنیم.

وی درعین حال تصریح کرد: البته ممکن است به دلیل انجام تشریفات قانونی اعزام ناظرین بهداشتی به کشور هدف مدت زمانی به طول بیانجامد اما برای اینکه وقفه‌ای برای انجام این کار اتفاق نیفتد به آنها اعلام کرده‌ایم که می توانند از ناظرین دیگری که در آن کشور حضور دارند، استفاده کنند تا ناظر بهداشتی اختصاصی خودشان به آن کشور برسد.

معاون وزیر جهادکشاورزی با بیان اینکه درحال حاضر بیش از 50 ناظر بهداشتی به کشورهای برزیل، ترکیه، استرالیا، پاکستان، هند و لهستان اعزام کرده ایم، گفت: اگر واردکنندگان بخواهند در کشور دیگری گوشت تولید و وارد کنند، درصورت تائید ضوابط بهداشتی آن کشور توسط مسئولان مربوطه و صدور مجوز بهداشتی برای تولید واردات گوشت از کشور مورد درخواست این آمادگی را داریم که در کوتاهترین زمان ممکن ناظر بهداشتی به کشور مورد نظر اعزام کنیم.

به گفته این مقام مسئول، تعداد ناظرین بهداشتی بستگی به میزان تولید گوشت در کشور مبدا دارد. وی تصریح کرد: اصل مهم برای سازمان در تولید و واردات گوشت این است که کشور مورد نظر شرایط بهداشتی موردنظر را داشته باشد.

"سازمان دامپزشکی براساس تعهد و مسئولیتی که دارد تاکنون این وظیفه را به خوبی انجام داده است" وی این جمله را مورد تاکید قرارداد وگفت: اگراحیانا وقفه ای در امر تولید و واردات گوشت اتفاق افتاده است مشکل از جای دیگر بوده است نه سازمان دامپزشکی.

معاون وزیرجهادکشاورزی درخصوص اینکه برخی از افراد یا ارگانها علت اصلی کمبود گوشت (قرمزوسفید) در بازار را عدم همکاری سازمان دامپزشکی در اعزام ناظربهداشتی و ناظر شرعی به کشور مبدا می دانند، گفت: اصلا چنین چیزی صحت ندارد و این افراد مشکلات دیگری دارند و برای توجیه عملکرد خود فرافکنی می کنند و تقصیر را متجه سازمان دامپزشکی می داندد درحالی که چنین نیست.

وی تصریح کرد: فعالیت سازمان دامپزشکی به گونه ای بوده است که حتی دربرخی جاها که لازم بوده است ناظرین بهداشتی سازمان به صورت 2 شیفت کار کرده اند تا وقفه ای در تولیدات و واردات گوشت به کشور به وجود نیاید.

دستور اضافه کرد: البته دربرخی کشورها شرایط به گونه ای است که علی رغم اعزام سریع ناظرین بهداشتی به این کشورها بنا به دلائلی هنوز عملیات تولید گوشت شروع نشده و ناظرین سازمان همچنان منتظر انجام این کار هستند.

وی همچنین درخصوص ناظرین شرعی نیز گفت: ناظرین شرعی باید از سوی دفتر نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به کشورهای مورد نظر معرفی واعزام شوند.

این مقام مسئول درعین حال تصریح کرد: البته اعزام ناظربهداشتی و ناظر شرعی به کشورهای مبدا با هماهنگی سازمان دامپزشکی صورت می گیرد.

به گزارش مهر، پیش از این محمدعلی شالباف رئیس هیئت مدیره گروه واردکنندگان مواد پروتئینی درخصوص علت تاخیر در ارسال محموله گوشت به کشور برای ماه مبارک رمضان به مهر گفته بود: در این رابطه مقصر سازمانی است که نیروهای نظارتی بهداشتی و شرعی را برای ذبح دام در کشورهای هدف با تاخیر در اختیار ما می گذارد، چون اگر این سازمان در زمان مناسب ناظر بهداشتی و ناظرشرعی در کشور برزیل در اختیار ما گذاشته بود تا قبل از ماه مبارک مبارک این محموله گوشت قرمز به طور کامل به کشور وارد شده بود.