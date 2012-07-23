  1. استانها
  2. اصفهان
۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۴:۵۹

مهاجم خارجی با تیم ذوب‌آهن به توافق نرسید

مهاجم خارجی با تیم ذوب‌آهن به توافق نرسید

اصفهان - خبرگزاری مهر: با وجود اینکه سرمربی ذوب‌آهن روز گذشته از توافق باشگاه اصفهانی با یک مهاجم خارجی برای فصل آینده خبر داد، این مهاجم به ایران نیامد.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود مهاجم خارجی ذوب‌آهن شب گذشته وارد ایران شود اما امروز مسئولان ذوب‌آهن از عدم توافق با این مهاجم خبر دادند.

ذوبی‌ها پیش از این اعلام کرده بودند که با چند مهاجم دیگر نیز وارد مذاکره شده بودند اما با آنها به توافقی نرسیدند.

این مهاجم که اهل کشور مقدونیه بود، قرار بود شب گذشته وارد ایران شود و با ذوب‌آهن قرارداد امضا کند اما مشکلات مالیباشگاه ذوب‌آهن باعث شد که او به ایران نیاید.

مهاجم اهل مقدونیه به ذوب‌آهن اعلام کرده بود که به محض ورود به ایران 40 درصد از مبلغ قراردادش را از باشگاه اصفهانی دریافت می‌کند که با توجه به مشکلات مالی ذوب‌آهن این مسئله برای باشگاه اصفهانی ممکن نبود.

کد مطلب 1656510

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها