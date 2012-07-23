به گزارش خبرنگار مهر، قرار بود مهاجم خارجی ذوب‌آهن شب گذشته وارد ایران شود اما امروز مسئولان ذوب‌آهن از عدم توافق با این مهاجم خبر دادند.

ذوبی‌ها پیش از این اعلام کرده بودند که با چند مهاجم دیگر نیز وارد مذاکره شده بودند اما با آنها به توافقی نرسیدند.

این مهاجم که اهل کشور مقدونیه بود، قرار بود شب گذشته وارد ایران شود و با ذوب‌آهن قرارداد امضا کند اما مشکلات مالیباشگاه ذوب‌آهن باعث شد که او به ایران نیاید.

مهاجم اهل مقدونیه به ذوب‌آهن اعلام کرده بود که به محض ورود به ایران 40 درصد از مبلغ قراردادش را از باشگاه اصفهانی دریافت می‌کند که با توجه به مشکلات مالی ذوب‌آهن این مسئله برای باشگاه اصفهانی ممکن نبود.