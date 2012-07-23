به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله نوریان اظهار داشت: با اضافه شدن یک هزار و 275 مشترک جدید طی امسال به جمع مشترکین گاز طبیعی در این استان، شمار مشترکان گاز در استان ایلام به مرز 66 هزار و 500 مشترک رسیده است.
وی ادامه داد : تاکنون 49 هزار و 431 خانوار شهری و 10 هزار و 300 خانوار روستایی تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته است.
این مسئول افزود: به منظور تقویت فشار و بالانس شبکه گاز طبیعی و گازرسانی مطلوب به بخش های خانگی، تجاری و صنعتی ، پنج ایستگاه CGS و 30 ایستگاه TBS در استان احداث شده است.
آغاز تعمیرات اساسی شرکت پالایش گاز ایلام
مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام گفت: روزانه 6.8 میلیون متر مکعب گاز ترش در پلایشگاه گاز ایلام تصفیه می شود.
اکبرزاده عنوان کرد: تعمیرات اساسی شرکت پالایش گاز ایلام آغاز شده و این شرکت آمادگی کاملی برای تعمیرات اساسی پالایشگاه دارد.
وی ادامه داد: تعمیرات اساسی پالایشگاه طبق برنامهریزی انجام شده 39 روز به طول میانجامد.
مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام اظهار داشت : امیدواریم تعمیرات پالایشگاه با تلاش شبانهروزی پرسنل متخصص و متعهد شرکت با رعایت کلیه مسائل ایمنی در مدت زمان کمتری به انجام برسد.
وی بیان داشت: در تعمیرات اساسی سال گذشته تعداد 28 تجهیز و با صرف حدود 21 هزار نفر ساعت در طی 23 روز مورد بازرسی، تمیزکاری و تعمیر قرار گرفت که این میزان امسال به تعداد 32 تجهیز ثابت، حدود 70 تجهیز دوار و بیش از 160 مورد شیرآلات کنترلی و دستی میرسد.
این مسئول عنوان کرد: تولیدات این شرکت شامل گاز شیرین جهت مصارف صنعتی و خانگی، گاز مای و میعانات گازی جهت پتروشمی ایلام، گوگرد بصورت کلوخه ای و دانه بندی شده و گوگرد بنتونیتی جهت مصارف کشاورزی و صنعتی است.
عملیات اجرایی این طرح گازی از سال 82 آغاز شد و پس از گذشت پنج سال در دی ماه سال 86 بهره برداری آزمایشی آن شروع شده است.
پالایشگاه گاز ایلام با هدف تامین گاز خانگی استان، خوراک پتروشیمی ایلام، شیرینسازی گاز ترش مناطق بیجار و کمانکوه، تقویت فشار گاز غرب کشور و اشتغالزایی جوان استان ایلام و در نهایت رونق اقتصادی منطقه اجرا شده است.
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