به گزارش خبرگزاری مهر، روح الله نوریان اظهار داشت: با اضافه شدن یک هزار و 275 مشترک جدید طی امسال به جمع مشترکین گاز طبیعی در این استان، شمار مشترکان گاز در استان ایلام به مرز 66 هزار و 500 مشترک رسیده است.

وی ادامه داد : تاکنون 49 هزار و 431 خانوار شهری و 10 هزار و 300 خانوار روستایی تحت پوشش گاز طبیعی قرار گرفته است.

این مسئول افزود: به منظور تقویت فشار و بالانس شبکه گاز طبیعی و گازرسانی مطلوب به بخش های خانگی، تجاری و صنعتی ، پنج ایستگاه CGS و 30 ایستگاه TBS در استان احداث شده است.

آغاز تعمیرات اساسی شرکت پالایش گاز ایلام

مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام گفت: روزانه 6.8 میلیون متر مکعب گاز ترش در پلایشگاه گاز ایلام تصفیه می شود .

اکبرزاده عنوان کرد: تعمیرات اساسی شرکت پالایش گاز ایلام آغاز شده و این شرکت آمادگی کاملی برای تعمیرات اساسی پالایشگاه دارد.

وی ادامه داد: تعمیرات اساسی پالایشگاه طبق برنامه‌ریزی انجام شده 39 روز به طول می‌انجامد.

مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام اظهار داشت : امیدواریم تعمیرات پالایشگاه با تلاش شبانه‌روزی پرسنل متخصص و متعهد شرکت با رعایت کلیه مسائل ایمنی در مدت زمان کمتری به انجام برسد.

وی بیان داشت: در تعمیرات اساسی سال گذشته تعداد 28 تجهیز و با صرف حدود 21 هزار نفر ساعت در طی 23 روز مورد بازرسی، تمیزکاری و تعمیر قرار گرفت که این میزان امسال به تعداد 32 تجهیز ثابت، حدود 70 تجهیز دوار و بیش از 160 مورد شیرآلات کنترلی و دستی می‌رسد.

این مسئول عنوان کرد: تولیدات این شرکت شامل گاز شیرین جهت مصارف صنعتی و خانگی، گاز مای و میعانات گازی جهت پتروشمی ایلام، گوگرد بصورت کلوخه ای و دانه بندی شده و گوگرد بنتونیتی جهت مصارف کشاورزی و صنعتی است .

عملیات اجرایی این طرح گازی از سال 82 آغاز شد و پس از گذشت پنج سال در دی ‌ماه سال 86 بهره ‌برداری آزمایشی آن شروع شده است .