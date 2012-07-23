به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی بعدازظهر دوشنبه در سومین جلسه تفسیر سوره احزاب که در شبستان بزرگ امام خمینی(ره) حرم حضرت معصومه(س) برگزار شد اظهار داشت: تقوا شاخه‌های زیادی دارد که یکی از آنها تقوای اخلاقی است و انسان نباید مرتکب کارهای خلاف اخلاق از قبیل حسد، تکبر، خیانت، دروغ و... شود.



وی تقوای سیاسی را یکی دیگر از شاخه‌های تقوا دانست و تاکید کرد: انسان وقتی به قدرت سیاسی رسید، باید مراقب باشد که دروغ نگوید و سیاسی کاری نکند، برای جمع کردن آرای مردم کارهای خلاف انجام ندهد، برای اینکه به او رای بدهند پول خرج نکند و به مردم وعده‌های دروغ ندهند.



این مرجع تقلید به بیان توصیه‌هایی به رسانه‌های جمعی پرداخت و گفت: روزنامه‌ها و رسانه‌ها باید تقوای رسانه‌ای را رعایت کنند.



آیت الله مکارم شیرازی با ذکر برخی مصادیق عدم رعایت تقوای رسانه‌ای اظهار داشت: متاسفانه برخی رسانه‌ها یک خبر کم اهمیت را بیش از اندازه بزرگ می‌کنند و یک خبر مهم که به ضرر آنهاست را کوچک می شمارند. اینها درباره آنچه که برای جناحشان خوب است سخن می‌رانند و به آنچه که مخالف جناحشان است نمی‌پردازند.



وی با انتقاد از انتشار اسامی متهمانی که هنوز جرم آنها ثابت نشده است گفت: افرادی که هنوز جرم آنها ثابت نشده برای خوشایند این و آن اسمش را در روزنامه می‌نویسند. اگر تقوای رسانه‌ای باشد جامعه ما خیلی بهتر از اینها می‌شود.



4 دستور خداوند به پیامبر



وی در ادامه به شان نزول تعدادی از آیات سوره احزاب اشاره کرد و گفت: بعد از جنگ احد، جمعیت مشرکان مکه احساس کردند که به پیروزی دست یافتند اما شکست مسلمانان موجب پیروزی در جنگ های بعدی شد. کفار فکر کردند که شاید بتوانند پیامبر را به سازش وادار کنند.



این مرجع تقلید ادامه داد: ابوسفیان که مغز متفکر آنها بود از مکه برخاست و نزدیک مدینه رفت و پیام فرستاد که آیا به او امان می‌دهند که وارد مدینه شود. پیامبر دستور داد به او امان دهید. او خدمت پیغمبر اکرم رفت و گفت شما به بت‌های ما بد می‌گوئید، اینها خدایان نیاکان ما بوده و ما راضی به این نیستیم شما درباره خدای خودتان هر چه می‌خواهید تعریف کنید اما به بت‌های ما بدگویی نکنید.



آیت‌الله مکارم شیرازی تاکید کرد: آنها خیال می‌کردند که اگر از موضع قدرت صحبت کنند پیامبر قبول می‌کند اما در این لحظه آیه‌ای نازل شد و 4 دستور به پیامبر ابلاغ شد.



وی ادامه داد: خداوند به پیامبر دستور داد که ای پیامبر تقوای الهی پیشه کن، نه کافرین را اطاعت کن و نه منافقین را. اطاعت از پیشنهاد اینها نکن و ابدا تسلیم نشو‏، خدا عالم است که اینها چه نقشه‌هایی دارند، تابع وحی آسمانی باش و خداوند از اعمال شما آگاه است و توکل داشته باش.



وی گفت: اولین سئوالی که برای مفسران به وجود آمده این است که مگر پیغمبر تقوا نداشت که خداوند به او فرمود تقوای الهی پیشه کند؟ فخر رازی به این سئوال دو جواب می‌دهد؛ اول اینکه استمرار در مسیر تقوا داشته باشد، دوم اینکه تقوا مراتب دارد که بی‌پایان است و هر چه مرتبه آن والاتر باشد مهمتر است.



وی با تشریح اهمیت تقوا اظهار داشت: در تمام خطبه‌های نماز جمعه یکی از واجبات این است که خطیب جمعه خودش و دیگران را به تقوا دعوت کند.



آیت‌الله مکارم شیرازی با ذکر مثالی به حقیقت تقوا اشاره کرد و گفت: وقتی یک خودرو در سراشیبی قرار می‌گیرد اگر سراشیبی تند باشد خطرش بیشتر و اگر ملایم‌تر باشد خطرش کمتر است ولی پای راننده دائم بر روی ترمز است و اگر قدرت بازدارنده وجود نداشته باشد این خودرو ممکن است واژگون شود یا به موانعی برخورد کند.



انسان باتقوا احساس تنهایی نمی‌کند



وی تقوا را نیروی بازدارنده‌ای دانست که در سراشیبی‌های هوی و هوس است و گفت: اگر تقوا قوی باشد هیچ خطری برای فرد وجود نخواهد داشت و باید سعی کنیم این نیرو در میان ما باشد.



آیت‌الله مکارم شیرازی با قرائت 7 آیه قرآن کریم به 7 اثر تقوا اشاره کرد و گفت: در آیه 96 سوره اعراب آمده است که اگر مردمی که در شهرها و آبادی‌ها زندگی می‌کنند تقوا پیشه کنند برکات زمین و آسمان را برای آنها می‌گشاییم.



وی با بیان اینکه انسان باتقوا احساس تنهایی نمی‌کند ولو تنها باشد، تاکید کرد: قرآن در آیه 128 سوره نحل می‌فرماید خدا با افرادی است که تقوا دارند و آنها را تنها نمی‌گذارد.



این مرجع تقلید تاکید کرد: قرآن مجید در آیات 71 و 72 سوره مریم می‌فرماید پل صراط روی جهنم نیست بلکه در داخل جهنم است و همه باید از آن عبور کنند. کسانی که تقوا دارند با سرعت برق از پل رد می‌شوند اما ظالمان همان جا سقوط می‌کنند.



وی گفت: در آیه 120 سوره آل عمران نیز آمده است: ای پیغمبر این دشمنان هر روز نقشه‌ای می‌پیچند و اگر تقوا داشته باشی و استقامت کنی خداوند همه نقشه‌های آنها را بر ملا می‌کند.



آیت الله مکارم شیرازی به آیه 2 سوره طلاق اشاره کرد و افزود: اگر زندگی و کسب و کار پیچیده شد، قرآن می‌فرماید اگر تقوای الهی پیشه کنید خداوند راهی فراهم می‌کند و شما نجات پیدا کنید.



تقوا لباسی موزون بر قامت انسان



وی همچنین به آیه 26 سوره احزاب اشاره کرد و گفت: انسان لباسی که می‌پوشد نه تنها بدنش را از نظر بیگانگان حفظ می‌کند بلکه جلوی آسیب‌ها را می‌گیرد. قرآن می‌فرماید لباس تقوا از همه اینها بهتر است. یعنی تقوا انسان را از مواد مخدر، افتادن در زندان، اعتیاد به شراب و چنگال شیطان نجات می‌دهد.



وی تقوا را لباسی موزون بر قامت انسان دانست و گفت: در آیه 29 سوره انفال آمده است که ای کسانی که ایمان آوردید اگر تقوا پیشه کنید خدا یک نیروی باطنی به شما می‌دهد که حق را از باطل تشخیص می‌دهید. یعنی انسان درک باطنی پیدا می‌کند که راه را از چاه پیدا می‌کند و می‌داند که حل مشکل با چه چیزی است.