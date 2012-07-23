به گزارش خبرنگار مهر، حسین پاشایی در نشست خبری پیش از دیدار راه آهن برابر گهردورود ضمن بیان مطلب فوق گفت: وقتی همه تیم‌ها بازی‌های تدارکاتی خود را انجام می‌دادند ما تازه تمرینات‌مان را شروع کرده بودیم. باز جای شکرش باقی است علی دایی قبول کرد به تیم راه آهن بازگردد و مالکان جدید هم پذیرفتند بدهی‌ها را پرداخت کنند وگرنه معلوم نبود مالکان گذشته قصد تیمداری دارند یا خیر.

وی اضافه کرد: خوشبختانه تیم خیلی خوب جمع و جور شد اما در فوتبال بحث هماهنگی تیمی یک اصل مهم است. امیدواریم بزودی به شرایط مطلوب رسیده و بتوانیم بازی‌های قابل قبولی را از خود به نمایش بگذاریم.

کاپیتان تیم راه آهن خاطر نشان کرد: تیم راه آهن می‌تواند با گذشت مسابقات عملکرد بهتری داشته باشد، زیرا تیم بهتر از تیم سال گذشته است، گرچه فصل پیش هم با همان تیم بهترین نتیجه تاریخ راه آهن را کسب کردیم.

پاشایی در پایان ابراز امیدواری کرد با تلاش کادر فنی و بازیکنان، تیم راه آهن بتواند در این فصل سهمیه حضور در لیگ قهرمانان آسیا را کسب کند.

دیدار تیم‌های فوتبال راه آهن و گهر دورود از هفته دوم دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر ساعت 22 فردا سه شنبه در ورزشگاه اکتابان تهران برگزار می‌شود.