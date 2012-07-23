اسامی بازیکنان تیم "ب" والیبال ایران به کنفدراسیون آسیا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون والیبال، علیرضا مباشری، محمدرضا حسینی پویا، میثم فریدی، پیمان کریمی، عارف باقرزاده، علی سجادی، محمدطاهر وادی، ناصر رحیمی، مجتبی قلی‌زاده همراه با محمدحسن سنوبری، مسعود غلامی، محمدرضا سلیمانی، آرش کشاورزی، علوی، علیرضا جدیدی، فرهاد پیروت‌پور، حامد باقرپور، یاشار شاهینی و فرزاد ملابهرامی بازیکنانی هستند که نام آنها به عنوان ترکیب اولیه تیم "ب" برای حضور در رقابت‏های کاپ آسیا به AVC اعلام شده است.

سومین دوره مسابقات والیبال AVC کاپ شهریورماه سال جاری به میزبانی ویتنام برگزار می‎شود.