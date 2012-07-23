به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در نشست خبری پیش از بازی با گهر دورود تصریح کرد: بازی دشواری داریم، چرا که تیم ما هنوز به آمادگی آرمانی نرسیده است. ضمن اینکه گهر در بازی اول شکست خورده و برای پیروزی مقابل ما قرار میگیرد.
وی افزود: با این حال بازیکنان ما سنگ تمام گذاشتند و با تمام سختیها کنار میآیند تا هر چه زودتر هم از نظر بدنی و هم از نظر تاکتیکی به آمادگی برسند. به نظرم ما از سایر تیمها چیزی کمتر نداریم و اگر خوب تمرین کنیم حرفهای زیادی برای گفتن خواهیم داشت.
دایی همچنین درباره برگزاری تمرینات تیمهای لیگ برتری بعد از افطار گفت: متاسفم برای یکی از خبرگزاریها که چند روز پیش اعلام کرد ما قبل از افطار تمرین کردیم. هرچند ما شرایط برگزاری تمرین بعد از افطار را نداریم اما به قانون فدراسیون فوتبال احترام گذاشتیم و آن را به بعد از افطار موکول کردیم.
وی افزود: فدراسیون باید اجازه بدهد تمرین تیمها قبل از افطار بر گزار شود و به گونهای باشد که دقایقی پیش از افطار به پایان برسد. به نظرم این بهترین روش برای تیمهاست تا راحتتر تمرین کنند.
دایی در بخش دیگری از صحبتهایش درباره بازگشت جواد نکونام به فوتبال ایران و کاهش تعداد لژیونرهای ایرانی در اروپا گفت: به هر حال این تصمیم آقا جواد بوده است که به ایران برگردد. در حال حاضر فقط مسعود شجاعی لژیونر ما در اروپاست و این نشان میدهد فوتبال ما چقدر از نظر فنی پایین آمده است.
سرمربی تیم فوتبال راه آهن ادامه داد: در حال حاضر در هر تیم مطرح اروپایی یک بازیکن از ژاپن حضور دارد. به رغم شعارهای ما در چند سال اخیر فوتبال ایران پسرفت چشمگیری داشته و از جمع تیمهای درجه یک آسیا فاصله گرفته است، چرا که ما نه برنامهریزی درستی در باشگاهها داریم و نه در ردههای مختلف تیم ملی.
وی خاطرنشان کرد: وقتی باشگاهی یک زمین بازی و حداقل سه زمین تمرین برای خودش نداشته باشد اسم آن را نباید باشگاه گذاشت.
دایی در خصوص اینکه اشکان دژآگه هم یکی از لژیونرهای ایران در اروپاست گفت: این بازیکن از فوتبال ایران به آلمان نرفته است که بخواهیم اسم او را لژیونر بگذاریم. زمانی که من در هرتابرلین بازی میکردم دژآگه در تیم جوانان این باشگاه عضویت داشت. وی در آلمان بزرگ شده و نمیشود گفت که لژیونر ایران است.
به گفته سرمربی تیم فوتبال راه آهن سید علی حسینی و علی امیری دو بازیکن این تیم مصدوم هستند و به بازی با گهر نمی رسند.
علی دایی در پایان صحبتهایش درباره خداحافظی بی سر و صدای وحید هاشمیان از فوتبال گفت: این موضوع را باید از مسئولان فدراسیون بپرسیم و این نشان میدهد که ما چقدر در فوتبال ضعف داریم. من خودم از رسانهها متوجه خداحافظی هاشمیان شدم اما شما فکر کنید اگر کشورهای همسایه بازیکنی مثل وحید هاشمیان را داشتند چه کار میکردند؟!
دیدار تیمهای راه آهن و گهردورود در چارچوب هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 22 فردا سه شنبه در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار میشود.
