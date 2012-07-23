شرکت های تبلیغات محیطی از تبلیغ کالاهای خارجی در گناباد خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی ظهر دوشنبه در سومین جلسه کمسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گناباد که در محل فرمانداری برگزار شد اظهار داشت: با توجه به نامه مدیر کل امنیتی استانداری، در خصوص ممنوعیت خروج گندم و آرد از استان تمهیدات پیشگیرانه تا اطلاع ثانوی اتخاذ شود.

وی افزود: با توجه به عرضه خارج از شبکه آرد، شرکت غله، فرماندهی انتظامی و اداره تعزیرات برابر قانون با متخلفین برخورد قاطع معمول دارند.

صفایی بیان داشت: با توجه به سال حمایت از تولید ملی و به منظور تشویق مصرف کنندگان به خرید کالای داخلی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرکتهای فعال در زمینه تبلیغات محیطی در سطح شهر ابلاغ که از تبلیغ کالاهای خارجی بر روی فضاهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر خودداری کنند.

وی افزود: با توجه به اجرای طرح شبنم و اجرای طرح الصاق برچسب کنترل اصالت و سلامت مواد و فرآورده های سلامت محور توسط سازمان غذا و دارو هماهنگی های لازم به منظور عدم تداخل امور بین اداره صنعت، معدن و تجارت و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام و از نتیجه، کمسیون مطلع شود.