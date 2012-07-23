  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۸

در حمایت از تولید ملی/

شرکت های تبلیغات محیطی از تبلیغ کالاهای خارجی در گناباد خودداری کنند

شرکت های تبلیغات محیطی از تبلیغ کالاهای خارجی در گناباد خودداری کنند

گناباد - خبرگزاری مهر: فرماندار گناباد گفت: با توجه به سال حمایت از تولید ملی و به منظور تشویق مصرف کنندگان به خرید کالای داخلی، شرکتهای فعال در زمینه تبلیغات محیطی در سطح شهر از تبلیغ کالاهای خارجی در سطح شهر خودداری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صفایی ظهر دوشنبه در سومین جلسه کمسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گناباد که در محل فرمانداری برگزار شد اظهار داشت: با توجه به نامه مدیر کل امنیتی استانداری، در خصوص ممنوعیت خروج گندم و آرد از استان تمهیدات پیشگیرانه تا اطلاع ثانوی اتخاذ شود.

وی افزود: با توجه به عرضه خارج از شبکه آرد، شرکت غله، فرماندهی انتظامی و اداره تعزیرات برابر قانون با متخلفین برخورد قاطع معمول دارند.

صفایی بیان داشت: با توجه به سال حمایت از تولید ملی و به منظور تشویق مصرف کنندگان به خرید کالای داخلی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرکتهای فعال در زمینه تبلیغات محیطی در سطح شهر ابلاغ که از تبلیغ کالاهای خارجی بر روی فضاهای تبلیغاتی موجود در سطح شهر خودداری کنند.

وی افزود: با توجه به اجرای طرح شبنم و اجرای طرح الصاق برچسب کنترل اصالت و سلامت مواد و فرآورده های سلامت محور توسط سازمان غذا و دارو هماهنگی های لازم به منظور عدم تداخل امور بین اداره صنعت، معدن و تجارت و معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی گناباد انجام و از نتیجه، کمسیون مطلع شود.

کد مطلب 1656521

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها