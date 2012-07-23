به گزارش خبرنگار مهر، امین کمالوندی ظهر دوشنبه در نشستی با خبرنگاران استان افزود: این استان تنها به اندازه استان های بزرگ کشور پایگاه های اطلاع رسانی در فضای سایبری دارد اما بهره برداری خوبی از آنها نمی شود.

وی بیان کرد: رسانه ها خود را آلت دست سیاست بازی برخی قرار ندهند و هوشمندانه و عالمانه به سمت تحقق اهداف نظام حرکت کنند.

کمالوندی بر لزوم رعایت اخلاق رسانه ای تاکید کرد و گفت: نباید نقد با سیاسی کاری اشتباه گرفته شود بلکه باید از ظرفیت نقد سازنده برای رفع مشکلات جامعه بهره برد.

وی تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی جامعه به آرامش نیاز دارد و وظیفه رسانه تزریق آرامش روحی و فکری به جامعه است.

کمالوندی اظهار داشت: هنوز زخم های زیادی از دوران پهلوی بر تن این استان مانده است که باید رسانه ها برای ترمیم این زخم ها تلاش کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان رساندن درد جامعه به گوش مسئولین را از دیگر وظایف رسانه ها عنوان کرد و گفت: درد مردم تغییر برخی مدیران ناکارآمد و عدم دریافت برخی خدمات رفاهی است.

وی همچنین یادآور شد: مسئولین ارشد استان شبانه روز برای خدمات رسانی به مردم تلاش می کنند و رسانه ها باید این زحمات مسئولین را به تصویر بکشند.

کمالوندی افزود: رسانه ها همچنین باید وحدت ملی و همدلی را در جامعه تقوت کنند.