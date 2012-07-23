پیام صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی چهارشنبه ذوب آهن مقابل صبای قم اظهار داشت: صبا بازیکنان جوانی در ترکیب خود دارد و در هفته اول مسابقات لیگ برتر نیز نتایج خوبی کسب کرده اما مطمئن باشید ما در دیدار با صبا برای کسب پیروزی به میدان میرویم.
وی ادامه داد: اگرچه ذوبآهن در فصل جاری به جوانگرایی روی آورده اما مطمئن باشید که تیم ما میتواند با این بازیکنان نتیجه بگیرد و عملکرد خوبی در دیدار های پیش روی خود به نمایش بگذارد؛ نباید به نتیجه هفته اول این تیم اکتفا کرد و باید منتظر ادامه کار بود.
مهاجم ذوبآهن در مورد بازی تیمش مقابل فجر سپاسی در هفته اول رقابتها تصریح کرد: در این مسابقه آنقدرها هم بد نبودیم و اگر از موقعیتهای خود استفاده میکردیم، میتوانستیم پیروز شویم اما به هر حال در فوتبال برد و باخت وجود دارد و ما نیز در هفته اول با شکست مواجه شدیم.
وی با اشاره به حضور بازیکنان جوان در تیم ذوبآهن اضافه کرد: تیم ما در بازی اول دو بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشت و کربکندی ترجیح داد از ۴ بازیکن جوان زیر ۲۱ سال در بازی استفاده کند بنابراین من مطمئنم با انگیزه جوانی میتوانیم در مسابقات لیگ درخشش ویژهای داشته باشیم.
