۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۲۶

صادقیان در گفتگو با مهر:

مطمئنم ذوب‌آهن با بازیکنان جوانش نتیجه می‌گیرد

اصفهان - خبرگزاری مهر: مهاجم تیم ذوب‌آهن گفت: اگرچه تیم ما در بازی اول خود مقابل فجر سپاسی شکست خورد اما مطمئنم ذوب‌آهن می تواند با بازیکنان جوانش نتیجه بگیرد.

پیام صادقیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی چهارشنبه ذوب آهن مقابل صبای قم اظهار داشت: صبا بازیکنان جوانی در ترکیب خود دارد و در هفته اول مسابقات لیگ برتر نیز نتایج خوبی کسب کرده اما مطمئن باشید ما در دیدار با صبا برای کسب پیروزی به میدان می‌رویم.

وی ادامه داد: اگرچه ذوب‌آهن در فصل جاری به جوان‌گرایی روی آورده اما مطمئن باشید که تیم ما می‌تواند با این بازیکنان نتیجه بگیرد و عملکرد خوبی در دیدار های پیش روی خود به نمایش بگذارد؛ نباید به نتیجه هفته اول این تیم اکتفا کرد و باید منتظر ادامه کار بود.

مهاجم ذوب‌آهن در مورد بازی تیمش مقابل فجر سپاسی در هفته اول رقابت‌ها تصریح کرد: ‌در این مسابقه آنقدرها هم بد نبودیم و اگر از موقعیت‌های خود استفاده می‌کردیم، ‌می‌توانستیم پیروز شویم اما به هر حال در فوتبال برد و باخت وجود دارد و ما نیز در هفته اول با شکست مواجه شدیم.

وی با اشاره به حضور بازیکنان جوان در تیم ذوب‌آهن اضافه کرد: تیم ما در بازی اول دو بازیکن اصلی خود را در اختیار نداشت و کربکندی ترجیح داد از ۴ بازیکن جوان زیر ۲۱ سال در بازی استفاده کند بنابراین من مطمئنم با انگیزه جوانی می‌توانیم در مسابقات لیگ درخشش ویژه‌ای داشته باشیم.

کد مطلب 1656524

