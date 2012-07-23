افزایش مرگ و میر ناشی از مسمومیت گاز منواکسیدکربن در گلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، در دوماهه نخست امسال سه نفر بر اثر مسمومیت با گازمنواکسیدکربن (دو مرد و یک زن) و دو نفر بر اثر سوختگی (همگی زن) جان خود را از دست دادند.

این در حالی است که در دو ماهه سال گذشته در استان گلستان مرگ ومیر ناشی از مسمومیت با گازمنواکسیدکربن و سوختگی به ترتیب دو نفر(همگی مرد) و دو نفر (همگی مرد) بوده‌ است.

تشکیل ستاد بودجه کتابخانه عمومی گلستان

ستاد بودجه کتابخانه های عمومی گلستان پس از بررسی برنامه اجرایی و بودجه اعلام شده در سال 1391 توسط 14 اداره شهرستان کتابخانه های عمومی استان تشکیل شد.

همچنین در این جلسه ضمن بررسی برنامه ابلاغی بودجه سال 1391 و اسناد بالا دستی اعلام شده توسط نهاد کتابخانه های عمومی کشور ، به اعضای ستاد وظایفی پیرامون ارایه گزارش در جلسه آتی ابلاغ شد.

کارشناس برنامه ریزی استان پس از ارایه گزارش عملکرد برنامه اجرایی و بودجه سال 1390 ، به بیان تعهدات استان به نهاد و میزان تحقق آن ها پرداخت .

بازدید مدیرکل تامین اجتماعی گلستان

بمناسبت هفته تأمین اجتماعی مدیر کل تأمین اجتماعی گلستان از واحد های اجرایی تابعه استان دیدار کرد.

حسین امیری در بازدید از این شعب با ابراز خرسندی از عملکرد مثبت کارکنان بر لزوم ارائه خدمات مطلوب تر به بیمه شدگان تأکید کرد.

وی گفت: بهره گیری از ایده های خلاقانه و نوین در راستای رضایت بیشتر مردم و تلاش برای تغییر و کوتاه تر کردن فرایند های اداری لازمه گسترش و پیشرفت تأمین اجتماعی است.

امیری افزود: هزاره سوم، عصر رقابت و ارتباطات است و تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان خدماتی باید با حرکت بسوی فرایند گرایی و چند سو نگری زمینه رشد بیشتر خود را در جامعه فراهم نمایند.

وی خاطر نشان کرد: صبوری پیشه کردن در برابر ناملایمات، صداقت در گفتار وکردار، صلابت و آگاهی به امور و مقررات از خصلت های تأثیر گذاری هستند که کارکنان تأمین اجتماعی باید آنها را پیشه خود کنند.

مدیر کل تأمین اجتماعی گلستان در خاتمه گفت: اکنون با اجرای موفق برنامه عملیاتی و تلاش و موقعیت شناسی کلیه کارکنان تأمین اجتماعی استان در تمامی شاخص ها رشد خوبی داشته است که انتظار می رود روند این عملکرد مثبت همچنان ادامه یابد تا رسیدن به اهداف عالی این صندوق هرچه بیشتر در جامعه تسهیل شود.

اسلام تنها دین پاسخگو به ابعاد زندگی بشری است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول ضمن تبیین نقش فرهنگ در جامعه اسلامی از اسلام بعنوان تنها دین پاسخ دهنده به همه ابعاد زندگی بشر یاد کرد.

علیرضا ایرانبخش که در جلسه شورای فرهنگی این واحد دانشگاهی سخن می گفت، افزود : فرهنگ به عنوان جهت دهنده به تصمیم‌های کلان کشور، حتی تصمیم‌های اقتصادی، سیاسی، مدیریتی و یا در تولید نقش بسزایی دارد.



رئیس کمیته پژوهش و فناوری منطقه ده افزود : نگاه به فرهنگ اسلامی بعنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در توسعه علم و دانش می تواند از مهمترین ابزارها برای مبارزه و مقابله با چالش های مختلف سیاسی ، مذهبی و اجتماعی کشور باشد چرا که به دلیل همین ارزش و اهمیت فرهنگ است که دشمنان انقلاب اسلامی، از تهاجم نظامی به تهاجم فرهنگی روی آورده‌اند و سال‌هاست تلاش می‌کنند تا از طریق فعالیت‌ها و برنامه‌های تخریبی به فرهنگ ما ضربه بزنند.



رئیس واحد علی آباد کتول با بیان این مطلب که سیاستهای جدید فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی‌، تحقق منویات مقام معظم رهبری است خاطرنشان کرد: نیاز امروز دانشگاهها ، تلاش علمی ، کار معنوی و حاکم کردن روحیه مجاهدت و جهاد در سایه فعالیت های فرهنگی است.



انعقاد تفاهمنامه بین تعاون گلستان و دانشگاه آزاد علی آباد

مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گلستان هدف از انعقاد این تفاهم نامه را همکاری مشترک به منظور اجرای طرح های پژوهشی و پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی، پروژه های در سطح خرد و کلان، دوره های کاآفرینی و مشاوره علمی و تخصصی متقابل و همچنین همکاری در زمینه تاسیس و ارائه خدمات در قالب تعاونیهای دانش بنیان و ایجاد رشته ها و مقاطع تحصیلی میان رشته ای در چارچوب نیازهای اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گلستان و دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد.



حسینعلی خواجه مظفری گفت: از موضوعات این تفاهم نامه می توان به برگزاری نشست های علمی مشترک به منظور توسعه و ارتقاء فرهنگ تعاون و کارآفرینی در سطح دانشگاه و جامعه، تبادل اطلاعات متقابل علمی،پژوهشی و بهره گیری از مدارک و اسناد ذیربط در دو دستگاه(اطلاعات عادی و غیر محرمانه،گزارشات نهایی، پایان نامه ها و مقالات)، اجرای طرح های تحقیقاتی در سطح استان و کشور، اجرای پروژه های تحقیقاتی در قالب پایان نامه های دوره های تحصیلات تکمیلی و همکاری در اجرای پروژه ها و میکرو پروژه های تحقیقاتی در سطح کلان و جزئی اشاره کرد.



وی افزود: همکاری متقابل در زمینه تاسیس و ارائه خدمات در قالب شرکت های تعاونی دانش بنیان، ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک متشکل از امکانات نرم افزاری و طرحهای پژوهشی محققان و مدرسان و فضای تحقیقاتی و آموزشی و برگزاری سمینار،کارگاه و بازدید علمی-پژوهشی و ترویجی کنفرانس های مشترک در سطح استان،منطقه و کشور از دیگر موضوعات مهم این تفاهم نامه است.



خواجه مظفری با اشاره به تعهدات اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی گلستان بیان داشت: همکاری و حمایت همه جانبه از اساتید هیئت علمی و مجریان طرح های تحقیقاتی در انعقاد قراردادهای پژوهشی و پرژه ها، ایجاد بستر مناسب جهت پذیرش دانشجویان متقاضی گذراندن دوره های کارآموزی در سطح اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی، حمایت مادی و معنوی از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری با موضوعات مرتبط بخش تعاون و ارائه مشاوره رایگان به متقاضیان تشکیل تعاونی در دانشگاه از مهم ترین تعهدات این اداره کل در این تفاهم نامه می باشد که سعی داریم به نحو مطلوب و شایسته به وظیفه خود عمل نماییم.

دومین جلسه پروژه مهر گلستان

دومین جلسه پروژه مهر آموزش و پرورش استان گلستان با حضور مدیر کل و روسای پنج گانه در محل دفتر مدیر کل تشکیل شد.



عیسی پایین محلی مدیرکل آموزش و پرورش گلستان بر لزوم برنامه ریزی دقیق برای سال تحصیلی جدید اشاره کرد.

وی در ادامه ضمن تقدیر از کارهای انجام گرفته توسط کمیته های پنجگانه نقش ستاد پروژه مهر در ساماندهی برنامه های در نظر گرفته شده را بسیار حساس عنوان کرد.