خلیل حنیف در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رویکرد اکثر کشورهای جهان در دهه ‌های اخیر به موضوع کارآفرینی و توسعه آن، موجب شد‌ موجی از سیاستهای توسعه کارآفرینی در دنیا ایجاد شود.

وی اظهارداشت: کشورهای مختلف راهکاری را که برای فائق آمدن بر مشکلات مختلف اقتصادی و اجتماعی به آن روی آورده‌ اند؛ توسعه فرهنگ کارآفرینی، انجام حمایتهای لازم از کارآفرینان، ارائه آموزشهای مورد نیاز به آنان و انجام تحقیقات و پژوهشهای لازم در این زمینه بوده است.

مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: تامل در وضعیت اقتصادی و روند مراحل پیشرفت و توسعه در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه که به موضوع کارآفرینی توجه کرده‌اند، نشانگر آن است که این کشورها توانسته ‌اند به پیشرفتهای چشمگیری در زمینه ‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دست یابند.

وی یادآورشد: کارآفرینی فرآیندیست که فرد کارآفرین با ایده ‌های نو، خلاق، شناسایی فرصتهای جدید و با بسیج منابع ‌مبادرت به ایجاد کسب، کار و شرکتهای نو، سازمانهای جدید و نوآور و رشد یابنده کرده که توام با پذیرش مخاطره و ریسک است و منجر به معرفی محصول و یا خدمت جدیدی به جامعه می ‌شود.