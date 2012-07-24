سهم ناشران دولتی از نمایشگاه قرآن 13 درصد است

احمد کمالی‌نژاد، مدیر بخش مکتوب بیستمین نمایشگاه بین‌‌المللی قرآن کریم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به کاهش فضای اختصاص یافته به این بخش در این دوره از نمایشگاه اظهار کرد: مصلای امام خمینی (ره) به دلیل فعالیت عمرانی امسال فضای کمتری را به برگزاری نمایشگاه قرآن اختصاص داده است وهمین موضوع باعث شد برای تجمیع همه بخش‌ها در شبستان، از فضای تخصیص یافته به کل بخش‌‌ها نسبت به سال قبل کاسته شود که در این میان سهم بخش مکتوب بیشتر از سایر بخش‌ها بود.

وی ادامه داد: در این دوره از برگزاری نمایشگاه 2010 متر فضای غیرمفید در اختیار بخش مکتوب قرار داده شده که از میان آن 402 متر به بخش ناشران بین‌الملل و 1608 متر به ناشران داخلی اختصاص یافته است.

کمالی‌نژاد افزود: پس از اعلام فراخوان ثبت نام نمایشگاه، بیش از 200 ناشر برای شرکت در آن ثبت‌نام کردند که از میان آنها 157 ناشر دارای غرفه مستقل و مشترک بوده و 46 ناشر هم به صورت دریافت نمایندگی در این نمایشگاه شرکت کرده‌اند.

مدیر بخش مکتوب بیستمین نمایشگاه بین‌‌المللی قرآن کریم همچنین از حضور 77 ناشر تهرانی و 80 ناشر شهرستانی در نمایشگاه امسال خبر داد و گفت: در مجموع رتبه بیشترین حضور در نمایشگاه را استان‌های تهران، قم، خراسان رضوی، قزوین، آذربایجان شرقی و اصفهان به خود اختصاص داده‌اند.

کمالی نژاد همچنین با اشاره به سهم ناشران دولتی در نمایشگاه امسال گفت: از کل ناشران حاضر در نمایشگاه 21 ناشر دولتی و عمومی به شمار می‌آیند که چیزی در حدود 13 درصد می‌شود.

وی با بیان اینکه تعداد 19374 اثر در نمایشگاه امسال حضور دارند، گفت: اینکه گفته شود سهم ناشران دولتی در نمایشگاه بیش از سایرین است، درست نیست. به هر شکل می‌پذیریم که ناشران دولتی از نظر امکان چاپ کتاب به مراتب بالاتر و قوی‌تر از ناشران خصوصی هستند، اما اینگونه هم نیست که به این واسطه سهم بیشتری در نمایشگاه داشته باشند.

به گفته کمالی نژاد تمام ناشران حاضر در این دوره از نمایشگاه با معیار نگاه به محتوا و کیفیت آثار منتشر شده و البته کمیت آثار منتشر شده صاحب متراژ معینی غرفه شده‌اند. آن بخش از ناشران نیز که مجوز حضور در نمایشگاه را به دست نیاورده‌اند، به دلایل متعددی چون نداشتن آثار فاخر و با محتوای مناسب و نیز تکراری بودن آثار شان این امکان حضور را کسب نکردند.