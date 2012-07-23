به گزارش خبرنگار مهر، محمد رئوفی‌نژاد ظهر دوشنبه در کارگروه میراث فرهنگی وگردشگری استان زنجان، افزود: این سازمان مرمت و بازسای 94 بنای تاریخی را برعهده گرفته است که نمی تواند همزمان بازسازی آن ها را عملیاتی کند و بایستی با برنامه و اولویت بندی از پیش تعیین شده حرکت کند.

رئوفی‌نژاد با انتقاد از اینکه بیش از 30 طرح در حوزه صنایع‌دستی و میراث فرهنگی به حال خود رها شده است عنوان کرد و ابراز کرد: در مدت یک سال باقی مانده از فرصت دولت دهم باید تسهیلات 3-4 طرح را به‌طور کامل دریافت کرد تا کارها به نتیجه برسد.

وی با بیان اینکه اگر طرح مرمت بناهای تاریخی به علم کردن داربست‌ها ختم شود، باعث ضایع کردن پول بیت‌المال و از دست رفتن فرصت‌ها منجرمی‌شود گفت: بر اساس طرح‌های ارائه شده از سوی میراث فرهنگی استان، هزینه 250 میلیارد تومانی برای چشم انداز 4 ساله برآورد شده است که این امر قابل تحقق نیست و راه به جایی نمی‌برد.

رئوفی نژاد افزود: باید بر اساس توان موجود در استان کار شود و از بلند پروازی‌های بی‌مورد پرهیز شود.

وی ادامه داد: بازارچه صنایع دستی زنجان مصادف با عید فطر کلنگ‌زنی خواهد شد و این محل تا یک سال آینده نیز به بهره برداری می‌رسید.

رئوفی نژاد با اشاره به این که طرح این بازارچه بیش از دو سال است که در دست اقدام می‌باشد، به لزوم هرچه سریعتر به پایان رساندن این طرح تاکید کرد و افزود: حکم تخلیه مکان‌های مورد نظر نیز از سوی مراجع قضایی صادر شده است و در این زمینه مشکلی وجود ندارد.

وی در ادامه از احداث کارگاه صنایع دستی برای اشتغال بانوان خبر داد واظهار کرد: این کارگاه برای افرادی است که جای مناسبی برای تولید آثار هنری خود ندارند.

رئوفی‌نژاد با اشاره به این موضوع که 90 درصد آثار تولید شده در حوزه صنایع دستی در پارکینگ‌ها و زیر‌پله‌های منازل تهیه می‌شود، تصریح کرد: کارگاه متمرکز صنایع دستی بانوان به منظور گردهم آوردن این افراد در یک مکان مناسب با کمترین هزینه‌ها در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به تعدد و پراکندگی طرح‌های مطرح شده در جلسه از سوی مدیران میراث فرهنگی که بیش از 50 طرح بودگفت: باید طرح‌ها اولویت‌بندی شود و با شفاف‌سازی کارها پیش برده شود.

استاندار زنجان بر لزوم اجرای عملیاتی طرح‌های مرتبط با حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد و گفت: برای مرمت گنبد سلطانیه وغار کتله خور تا پایان برنامه پنجم توسعه، 10 میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.