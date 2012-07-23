جزئیات تبادل دانشجو میان دانشگاههای جهان اسلام اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان همکاری اسلامی اعلام کرد که این طرح با هدف تسهیل کمک هزینههای تحصیلی، افزایش تبادلات دانشگاهی، گسترش همکاریها در حوزه آموزش از راه دور و راهاندازی پروژههای تحقیقاتی در 57 کشور عضو این سازمان که در چهار قاره جهان واقع شدهاند، اجرا میشود.
سازمان همکاری اسلامی دومین سازمان بینالمللی جهان پس از سازمان ملل متحد است که برنامه تبادل دانشجو را اجرا میکند که در صورت اجرای کامل آن، گستردهترین برنامه تبادل دانشجو در جهان فراهم خواهد شد.
به تازگی دانشگاههای مختلفی در کشورهای اسلامی از جمله مالزی، پاکستان و ترکیه اقدام به ارائه بورس تحصیلی به دانشجویان دیگر کشورها کردهاند، با این همه طرح تبادلات آموزشی سازمان همکاری اسلامی در مراحل ابتدایی است.
طرح تبادلات آموزشی میان کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی تا سال 2015 به طور کامل، اجرا میشود.
این طرح تنها بر اعطای بورس تحصیلی تمرکز ندارد و تبادل پژوهشگران و اساتید دانشگاهها نیز در راستای این طرح انجام خواهد گرفت.
نظر شما