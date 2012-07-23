رسول خوروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شایعاتی که در مورد مذاکرات سپاهان با اشکان دژاگه، ‌بازیکن ایرانی‌الاصل تیم ولفسبورگ آلمان شنیده می‌شد، اظهار داشت: اگر دژاگه قرارداد خود با تیم آلمانی را تمدید نمی‌کرد، بازیکن آزاد به حساب می‌آمد و مسئولان سپاهان مذاکرات خود را با او آغاز می‌کردند.

وی ادامه داد: سپاهان به دنبال این بود که یک سهمیه آزاد خود را با استفاده از این بازیکن پر کند اما با توجه به اینکه او روز گذشته با باشگاه ولفسبورگ آلمان قرارداد امضا کرد، با او وارد مذاکره نشدیم.

سرپرست سپاهان تصریح کرد:‌ علیرضا مرزبان با این بازیکن در تماس بوده است و دلیل جدا نشدن دژاگه از ولفسبورگ علاقه فیلیکس ماگات سرمربی این تیم مبنی بر عدم جدایی دژاگه بوده است.

خوروش اضافه کرد:‌از عملکرد باشگاه در فصل نقل و انتقالات راضی هستیم و مطمئنیم تیم ما می‌تواند با این بازیکنان به قهرمانی آسیا نزدیک‌تر شود.