نشست دانشجویان لرستانی با نمایندگان مجلس/ برگزاری مسابقات والیبال

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده مردم خرم آباد در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: نیروهای بومی پتروشیمی لرستان با ظرافت خاصی در امور نگهبانی، خدماتی و کارهای اداری ساده بکار گرفته شده اند.

ایرج عبدی تصریح کرد: 54 درصد نیروهای پتروشیمی لرستان بومی هستند منتهی یک ظرافتی دارد و اکثر نیرو های بومی در کارهای نگهبانی، خدماتی و اداری ساده هستند که این آمار را من از بین 200 نفری که جذب شده اند درآورده ام و به استاندار لرستان هم گفتم که درست است که قانون وزارت نفت می گوید که 50 درصد نیروها باید بومی باشند اما قرار نیست که در این سطح بکار گرفته شوند.

وی افزود: پتروشیمی لرستان شرکتی است که از نظر نوع محصولی که تولید خواهد کرد نیروی انسانی زیادی لازم ندارد و تنها 300 نفر نیرو لازم دارد منتهی در شکل پیمانکاری آن در واقع پیمانکاران مختلفی می خواهد که من در زمان انتخابات به استاندار اعلام کردم که یا شرایطی ایجاد شود که پیمانکاران بومی توانایی رقابت با پیمانکاران کشوری را داشته باشند و یا اگر نشد در نهایت در مجلس قانونی تصویب کنیم که در واقع حداقل از نظر پیمانکاری پیمانکاران بومی بتوانند با پیمانکاران خارج از استان رقابت کنند.

عبدی ادامه داد: من به استاندار گفته ام که استانداری نظارت کند تا اگر قانون اجازه جذب 50 درصد نیروی بومی در پتروشیمی لرستان را داده است در این 50 درصد نیروی کارشناس هم باشد.

وی ادامه داد: در خصوص سد بختیاری هم پیگیری کرده ایم و به اداره کار گفته ایم که مامور شود تا در سطح مهندسین و تکنیسن های این سد نیروی بومی داشته باشیم و این مطالبه به حقی است و به عنوان خدمتگزار مردم این موضوع را دنبال خواهیم کرد.

تیغ نظارت نمایندگان مجلس از عزل و نصب مدیران برنده تر است

نماینده مردم بروجرد در مجلس گفت: تیغ نظارت نمایندگان مجلس از عزل و نصب مدیران برنده تر است.

بهرام بیرانوند در جمع دانشجویان شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه دانشجویی در محل دانشگاه آزاد خرم آباد برگزار شد تصریح کرد: اعتقاد من این است که تیغ نظارت بسیار تیزتر از عزل و نصب است با این وجود باید شک کنید به روالی که یک وزیر می آید و بخشی از اختیارات خودش را به من نماینده می دهد و می گوید شما مدیر کل نصب کنید و اگر من نماینده مدیرکلی را نصب کردم اگر آن وزیر فردا حقی را ضایع کرد دیگر توان مقابله در مقابلش را نخواهم داشت.

وی افزود: قوه مجریه و مقننه دو قوه مستقل از هم هستند اما به صورت تدریجی ما پذیرفته ایم که کار عزل و نصب مدیران کار نماینده است اما من این استدلال را ندارم و معتقدم که باید اجازه دهیم که دستگاههای دولتی با توجه به ورزیدگی و چابکی که دارند با وجود همه انتقاداتی که ما داریم کار کنند و عزل و نصب را بر اساس ضوابط خودشان انجام دهند.

برگزاری مسابقات والیبال دانشجویان دختر در واحد خرم آباد

یک دوره مسابقه والیبال ویژه دانشجویان دختر شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه دانشجویی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد برگزار شد.

مسوول تربیت بدنی خواهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد در این رابطه اظهار داشت: در این مسابقه 40 ورزشکار در قالب 5 تیم از دانشجویان دختر شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه در سالن شهدای دانشجو با هم به رقابت پرداختند که در پایان تیم نیلوفر اول شد و تیم های رز و یاس به ترتیب دوم و سوم شدند.

معصومه عسگری افزود: همچنین یک دوره مسابقه طناب کشی ویژه دانشجویان دختر شرکت کننده در طرح ضیافت اندیشه دانشجویی روز چهارشنبه چهارم مرداد ماه در سالن شهدای دانشجو برگزار خواهد شد.

برگزاری سخنرانی علمی در واحد خرم آباد

با همکاری اداره پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی واحد خرم آباد سخنرانی علمی با عنوان "ضرورت تدوین برنامه ریزی منطقه ای " در سالن آمفی تئاتر این دانشکده برگزار شد.

دکتر بهزاد ملکی مدرس گروه مدیریت بازرگانی واحد خرم آباد در این سخنرانی علمی گفت: اگر معتقدیم که پیش نیاز یک جامعه توسعه یافته برخورداری از سازمانهای توسعه یافته است و سازمانهای توسعه یافته نیز قدرت و اقتدار واقعی خود را به واسطه وجود منابع انسانی متخصص به منزله سرمایه های استراتژیک به دست می آورند باید بپذیریم که سازمان به منزله نقطه اتکاء و چشم امید ملتها در تسهیل و پیشبرد فرایند توسعه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری حساسیت و اهمیت فراوانی دارند.

در پایان دکتر ملکی به سوالات دانشجویان پاسخ داد.