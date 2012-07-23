پروژه های مهر ماندگار کلات در حوزه سدسازی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار کلات از آبگیری دو سد سرود و چهچهه تا پایان سال جاری خبر داد و با اشاره به اینکه این طرح ها جزو پروژه های تعریف شده در قالب مهر ماندگار است افزود: با بهره برداری از این دو طرح، هزار و 600 هکتار از اراضی پایین دست سدها زیر پوشش آبیاری قرار خواهند گرفت.

محمدرضا قره خانی وی ادامه داد: آب موردنیاز حدود سه هزار هکتار از اراضی قابل واگذاری منابع طبیعی به کشاورزان نیز از طریق این دو سد تامین خواهد شد.

رئیس کارگروه توسعه بخش کشاورزی کلات اضافه کرد: اجرای همزمان انتقال آب به مزارع و نیز روش های آبیاری قطره ای و بارانی از ویژگی های برجسته این طرح ها است که افزایش بهره وری آب را به ارمغان می آورد.

ثبت نام الکترونیکی صادرکنندگان نمونه تا 10 مرداد انجام می شود

رئیس اداره بازاریابی و توسعه صادرات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: ثبت نام الکترونیکی صادرکنندگان متقاضی شرکت در فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استانی تا پایان وقت اداری سه شنبه 10 مرداد انجام می شود.

ناصر بهزاد با اشاره به اینکه صادرکنندگان برگزیده استانی در مراسم شانزدهمین سالروز ملی صادرات معرفی خواهند شد افزود: متقاضیان می بایست اصل مدارک و مستندات خود را، پس از ثبت نام الکترونیکی در مهلت تعیین به دبیرخانه کارگروه انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی سال 91 در سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تحویل کنند.

وی اظهار داشت: صادرکنندگان نمونه استانی در هر یک از گروههای کالایی، خدماتی شامل صنایع و معادن، کشاورزی، زعفران، بازرگانی عمومی، خدمات فنی و مهندسی، گردشگری حمل و نقل، نیروی انسانی و محصولات فرهنگی، هنری سمعی و بصری انتخاب و معرفی می شوند.

استقرار نمایندگی بنیاد ملی نخبگان در استان انتظار به حق جوانان است

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی استقرار نمایندگی بنیاد ملی نخبگان در استان را انتظار به حق جوانان نخبه دانست.

ابوالفضل بشرویی گفت: خراسان رضوی از نظر وجود نخبگان در کشور رتبه دوم پس از تهران را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش استانداری خراسان رضوی با تاکید بر اینکه استانداری آماده همه گونه همکاری با بنیاد ملی نخبگان در زمینه استقرار نمایندگی این بنیاد در استان است، اظهار داشت: تاکنون برای این امر بیش از 10 ساختمان معرفی و توسط بنیاد ملی نخبگان بازدید شده که مورد تایید آنان واقع نشده است.

بشرویی شرق تصریح کرد: این آمادگی در استانداری وجود دارد که مکانی را به طور موقت و یا استیجاری در اختیار بنیاد ملی نخبگان قرار داده و تمامی هزینه های اجاره بها، تجهیز و نیروی انسانی آن را تامین کند.

رشد 76 درصدی اعتبارات تملک دارایی سرخس در سال جاری

فرماندار سرخس میزان اعتبارات ابلاغ شده در ابتدای سال مالی جاری به شهرستان را 190 میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: اعتبارات تملک دارایی سرخس در سال جاری رشد 76 درصدیدارد.

علیرضا بوستانی در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اظهارکرد: این میزان نسبت به ابتدای سال مالی جاری با رشدی 76 درصدی مواجه بوده و در قالب 153پروژه تدوین شده است.

رئیس کمیته برنامه ریزی سرخس در خصوص فصول دارای بیشترین اعتبار گفت: فصل حمل و نقل با اعتباری بالغ بر 52 میلیارد ریال و فصل مسکن و عمران شهری و روستایی با اعتبار 43 میلیارد ریال بیشترین میزان اعتبارات را به خود اختصاص داده اند.

گسترش ورزش همگانی موجب کاهش ناهنجاری های اجتماعی می شود

معاون فرماندار چناران نهادینه شدن ورزش در بین مردم را نیازمند فعالیت های جدی در حوزه فرهنگ سازی دانست و افزود: ورزش نه تنها در بهداشت جسم بلکه در بهداشت روان و جلوگیری از بروز بسیاری از آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی تاثیری اثبات شده دارد.

حسن منصوری در جلسه شورای ورزش شهرستان گفت: هزینه کردن در این حوزه از بسیاری هزینه هایی که در زمینه بهداشت و سلامت صرف می شود، می کاهد.

وی با اشاره به تاکیدات دین مبین اسلام برای پرداختن به ورزش اظهار داشت: با وجود این تاکیدات آنچنان که باید این مسئله در اذهان عمومی رسوخ نکرده است.