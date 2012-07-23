۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۵:۳۳

دقیقی:

طرح های مهر ماندگار قزوین امسال به بهره برداری می‌رسد

قزوین- خبرگزاری مهر: مسئول کمیته اطلاع رسانی طرح های مهر ماندگار استان قزوین گفت: اکثر طرح های مهر ماندگار استان قزوین در سال جاری تکمیل شده و به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی صادق دقیقی روز دوشنبه در اولین جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد طرح های مهر ماندگار استان قزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در سطح کشور900 پروژه به عنوان طرح های مهر ماندگار انتخاب شده که تمامی این پروژه ها باید تا پایان شهریور ماه سال آیند  افتتاح شده و به مرحله بهره برداری برسد.

وی افزود: از این مجموعه 30 پروژه در استان قزوین قرار دارد که اکثر این طرح ها تا پایان سال جاری افتتاح می شوند.
 
سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل استانداری با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری یادآورشد: با توجه به انتخاب شعار " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" از سوی رهبر معظم انقلاب بیشترین حجم طرح های مهر ماندگار استان مربوط به بخش صنعت و تولید است که بهره برداری از این طرح ها نقش موثری در اشتغالزایی ایفا خواهد کرد.
 
وی با تأکید بر اطلاع رسانی و گزارش مستمر از روند اجرا و پیشرفت فیزیکی پروژه ها تصریح کرد: طرح های مهر ماندگار که تجلی توانستن و اراده ملت است و از حمایت مسئولین ملی و استانی برخوردار است.
 
دقیقی گفت: مدیران در نامگذاری طرح های مهر ماندگار باید از اسامی شهدای منطقه ی بویژه شهدای گمنام استفاده کنند.
کد مطلب 1656535

