به گزارش خبرنگار مهر، هادی صادق دقیقی روز دوشنبه در اولین جلسه کمیته اطلاع رسانی ستاد طرح های مهر ماندگار استان قزوین که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در سطح کشور900 پروژه به عنوان طرح های مهر ماندگار انتخاب شده که تمامی این پروژه ها باید تا پایان شهریور ماه سال آیند افتتاح شده و به مرحله بهره برداری برسد.

وی افزود: از این مجموعه 30 پروژه در استان قزوین قرار دارد که اکثر این طرح ها تا پایان سال جاری افتتاح می شوند.

سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل استانداری با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری یادآورشد: با توجه به انتخاب شعار " تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی" از سوی رهبر معظم انقلاب بیشترین حجم طرح های مهر ماندگار استان مربوط به بخش صنعت و تولید است که بهره برداری از این طرح ها نقش موثری در اشتغالزایی ایفا خواهد کرد.

وی با تأکید بر اطلاع رسانی و گزارش مستمر از روند اجرا و پیشرفت فیزیکی پروژه ها تصریح کرد: طرح های مهر ماندگار که تجلی توانستن و اراده ملت است و از حمایت مسئولین ملی و استانی برخوردار است.

دقیقی گفت: مدیران در نامگذاری طرح های مهر ماندگار باید از اسامی شهدای منطقه ی بویژه شهدای گمنام استفاده کنند.