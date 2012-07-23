تیم ایران از سد یونان گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه دومین دوره رقابت‌های جهانی فوتبال ناشنوایان، تیم ایران به پیروزی 3 بر صفر مقابل یونان رسید تا چهارشنبه برای کسب رده نهم تا دوازدهم جهان به مصاف برنده دیدار آمریکا و ازبکستان برود.

بر پایه گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، پیوند اعضا و بیماران خاص، گل‎های این دیدار را رجایی نژاد و محبی (دو گل) به ثمر رساندند.

تیم ملی فوتبال ناشنوایان ایران که در گروه سوم مسابقات فوتبال قهرمانی ناشنوایان جهان قرار داشت با یک پیروزی مقابل ونزوئلا، یک تساوی مقابل اوکراین و شکست برابر روسیه، پس از تیم‌های روسیه و اوکراین در مکان سوم جای گرفت و از صعود به مرحله دوم این مسابقات بازماند.

