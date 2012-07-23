مجتبی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره توزیع محصولات فرهنگی مرتبط با عفاف و حجاب دراستان البرز گفت: بخشی از فرهنگ سازی مقوله عفاف و حجاب از طریق کتاب های مرتبط با این موضوع انجام می شود، از این رو تفاهم نامه ای با وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی منعقد شده است تا کتاب های حوزه عفاف و حجاب اهدا شود.

وی افزود: مباحث تربیتی با موضوع خانواده و عفاف و حجاب از جمله عنوان کتاب های اهدایی در استان خواهد بود.

ابراهیمی درخصوص میزان بودجه منظور شده به کتاب های مرتبط با عفاف و حجاب نیز گفت: از کل مبلغ تعین شده که یک میلیارد و 400 میلیون تومان میباشد بخشی از آن به همین منظور در نظر گرفته شده و این میزان نیز افزایش خواهد یافت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد البرز عنوان کرد: در سال های اخیر دشمن با هدف قرار دادن موضوع عفاف و حجاب سعی در تضعیف بنیان های خانواده ها دارد و در این خصوص دختران و پسران جوان را مورد هجمه قرار داده است؛ از این رو برنامه های فرهنگی و بالاخص کار در حوزه تولید محصولات فرهنگی راهگشای ناکام ماندن حربه های دشمن خواهد بود.