رفع ابهامات از قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سیدعباس حسنی با اشاره به مشاهده اعتراضات و گزارشاتی مبنی بر قطع کارانه و سایر پرداختیهای مشابه به مشمولین قانون ارتقای بهره وری بالینی اعلام کرد: اجرای قانون مذکور منافاتی با اینگونه پرداختی ها نداشته و دانشگاهها می توانند همزمان با اجرای قانون نسبت به پرداخت موارد وفق طبق ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.

براساس این گزارش، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت طی ابلاغی به معاونین توسعه و درمان دانشگاههای علوم پزشکی کشور رفع ابهامات قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت را تشریح کرد.

پیرو اجرای قانون ارتقاء بهره وری در تمامی دانشگاههای علوم پزشکی کشور و براساس تصمیمات جلسه مورخ 3/4/91 با حضور نمایندگان معاونت درمان، نظام پرستاری، دفتر پرستاری بمنظور رفع برخی ابهامات موارد ذیل جهت اقدام ایفاد می گردد.

1. چنانچه مشمولین قانون ارتقاء بهره وری شاغل در بخشهای دیالیز با توجه به حجم کار بخشها و تعداد بیماران مجبور به حضور در شیفت های شب و ایام تعطیل گردند، ساعات حضور آنان در این ایام و ساعات با ضریب 5/1 محاسبه می گردد.

2. برای مشمولین قانون ارتقاء بهره وری در شیفتهای آنکالی موظف در صورت حضور در بیمارستان، ساعات مربوطه صرفا در ساعات شب و ایام تعطیل با ضریب 5/1 محاسبه می گردد.

3. مدیران خدمات پرستاری، سوپروایزرها و سرپرستاران چنانچه حسب برنامه تنظیمی در شیفتهای شب و ایام تعطیل در بیمارستان حضور یابند، می توانند از امتیاز احتساب ساعات کار با ضریب 5/1 در ساعات و ایام مذکور برخوردار گردند. چنانچه ساعات کار افراد مذکور به صورت نوبت کاری در گردش تنظیم گردیده باشد می توانند طبق ماده 3دستورالعمل ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری (دستورالعمل نحوه کسر ساعت کار کارکنان بالینی)، از کسر ساعت کار بابت کار در نوبت کاریهای غیرمتعارف استفاده نمایند.

4. بر اساس مفاد ماده یک آئین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری شاغلین بالینی مشمول این قانون که در بیمارستانها و مراکز درمانی شبانه روزی به صورت مستقیم به بیماران ارائه خدمت می­دهند، می‌توانند از مزایای قانون مذکور بهره‌مند گردند، لذا کارکنان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی شبانه­روزی (بدون تخت بستری) مشمول قانون مذکور نمی باشند.

5. با توجه به مفاد آئین نامه اجرایی قانون ارتقاء بهره وری و دستورالعمل مربوطه و به منظور برخورداری کلیه مشمولین از مزایای قانون ارتقای بهره وری ضروری است از تنظیم برنامه به صورت شیفت ثابت شب خودداری شده و برنامه کاری مشمولین قانون در بخشها به صورت شیفت در گردش تنظیم گردد.

6. طبق ماده 4 دستورالعمل کسر ساعت کار کارکنان بالینی قانون ارتقاء بهره وری، کاهش ساعت کار ناشی از صعوبت کار برای مشاغل مدیران و روسای پرستاری، سوپروایزرها و سرپرستاران به صورت کامل و به میزان دو ساعت محاسبه می گردد. این دسته از کارکنان از کاهش ساعت کار ناشی از سنوات خدمت و نوبت کاری نیز به تناسب سنوات خدمت و کار در نوبتهای کاری غیرمتعارف برخوردار می گردند.

7. با توجه به اینکه یک ماه مرخصی کار در محیطهای غیرمتعارف کارکنان بالینی بیمارستانهای روانی و سوختگی و بخشهای روانی و سوختگی بیمارستانهای عمومی و کارشناسان امور روانی، مددیاران و کاردرمانگران قابل ذخیره یا باز خرید نمی باشد، مقتضی است بگونه ای برنامه ریزی گردد تا این افراد در طول سال بتوانند از مرخصی مذکور استفاده نمایند.

8. با توجه به مشاهده اعتراضات و گزارشاتی مبنی بر قطع کارانه و سایر پرداختیهای مشابه به مشمولین قانون ارتقاء بهره وری به آگاهی می رساند اجرای قانون مذکور منافاتی با اینگونه پرداختی ها نداشته و دانشگاهها می توانند همزمان با اجرای قانون نسبت به پرداخت موارد فوق طبق ضوابط و مقررات مربوطه اقدام نمایند.