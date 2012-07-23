انجمن مدافعان حقوق بشر خواستار ورود ناظران سازمان ملل به میانمار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین بیانیه آمده است: بسم الله الرحمن الرحیم ، انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، وجدان بشر امروز جریحه دار از ظلم و ستم و تعدی به کرامت و منزلت آدمی است. انسانی که بنا بود در زمین متصدی "خلیفه الله" ی باشد، امروز اسباب فساد و تباهی انسانیت را فراهم آورده و "حق حیات" به عنوان ارزشی مشترک در میان ادیان و نحله های فکری را به مقوله ای دست چندم مبدل ساخته است.

اخبار و تصاویر منتشر شده از اقصی نقاط جهان حکایت از سبوعیت و افسار گسیختگی نوع بشر در سلب" حق حیات" همنوعان آن دارد. به طوریکه مرزهای مدنی و اخلاقی نیز جلودار چنین رویه نیستند.

این روزها مبلغان پر تملق اخلاقیات و درون گرایان شبه عرفان نمای بودائیسم که یک سر در نهاد مدنیت غرب فرو برده اند و سر دیگر به آغوش اساطیری ثبت سپرده اند بی از یک میلیون انسان را به جرم دگر اندیشی و تمایز باوری دینی در معرض تهدید نسل کشی وسیع و تنفر انگیز خود قرار داده اند، موضوعی که البته بی شباهت به تجربه تلخ نسل کشی رواندا و سکوت رضایتمندانه نهادهای بین المللی و در راس آنها دولت های غربی نیست.

مجموعه "مدافعان حقوق بشر" در راستای ادای وظیفه ذاتی خود در دفاع از مرزهای انسانیت و کرامت آدمی بر خود فرض می داند که ضمن محکوم کردن کشتار فجیع شهروندان مسلمان میانمار، از تمامی نهادهای اجتماعی، مدنی، مذهبی و سیاسی داخلی و بین المللی دعوت کند، تا با ابزار انزجار خود نسبت به اقدامات گروه‌های تندروی مسلح بودائی وابسته به دولت این کشور که در کشتار افراد غیر نظامی مسلمان دست دارند، گام های عملی به منظور اعزام کمک های بشر دوستانه به مردم مسلمان این کشور، ایجاد کمپ های استقرار پناهندگان، ورود ناظران پاسدار صلح سازمان ملل به مناطق درگیری، تشکیل کمیته حقیقت یاب و نیز برگزاری جلسه اضطراری سازمان کنفرانس اسلامی را در دستور کار خود قرار دهند و تا دستیابی به نقطه مطلوب اقدامات خود را متوقف نکنند.