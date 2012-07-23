به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس صداقت اظهار داشت: امروزه بحث مقاومت دارویی در دنیا به عنوان یکی از عوامل مهم شکست درمان مطرح است و سازمان جهانی بهداشت توصیه کرده که کشورها نسبت به این مسئله هوشیار و آگاه باشند.

وی در پاسخ و توضیح به مطالب منتشر شده در برخی از رسانه ها مبنی بر گسترش مقاومت داروی در درمان ایدز ابراز داشت:‌ امروزه با گسترش داروها، دسترسی آسان، استفاده نادرست و غیر مستمر بحث شکست درمان مطرح بوده و مقاومت دارویی ایجاد خواهد شد که مقاومت دارویی خطر زیادی را برای تشدید انتقال ویروس ایجاد می کند.

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت تصریح کرد: با رژیمهای دارویی اگر فرد در معرض ویروس قرار گرفته، به موقع درمان شود و داروها را به طور صحیح دریافت کند می تواند طول عمری برابر با دیگر افراد جامعه داشته باشد.

وی بیان کرد: طبق گزارش سازمان جهانی بهداشت در سراسر دنیا افزایش استفاده از داروهای ضد ویروسی مخصوصا در کشورهای با درآمد کم و متوسط باعث ایجاد مقاوم دارویی به برخی از داروها شده است و طبق همین گزارش در حال حاضر حدود 8 میلیون نفر HIV مثبت در کشورهای با درآمد کم و متوسط، داروهای ضد ویروسی دریافت می کنند.

به گفته صداقت، تخمین زده می شود در سال 2010 میلادی میزان مقاومت دارویی در افراد HIV مثبت که دارو دیافت می کرده اند 8/6 دهم درصد باشد.

وی ابراز داشت: طبق گفته سازمان جهانی بهداشت سیکل دارویی داروها برای بیماران، نحوه عرضه دارو و دسترسی بیماران به مراکز ارائه خدمات درمانی می تواند عامل مؤثری برای ایجاد مقاومت دارویی شود.

صداقت ادامه داد: بر همین اساس در نظام مراقبت درمان کشورمان به بحث مقاومت دارویی HIV توجه ویژه ای داشته ایم به طوری که در سالهای دیگر، هر دو سالانه پروتکل درمانی بیماران HIV را بر اساس آخرین استانداردهای سازمان جهانی بهداشت در کشور به روز رسانی می کنیم و سعی کرده ایم در پروتکل درمانی کشور هر چه بیشتر از رژیمهای دارویی ترکیبی ساده تر با دز ثابت و مشخص استفاده کنیم که این امر می تواند عامل بسیار موثری در کاهش خطر مقاومت دارویی شود.

وی اظهار داشت: با همکاری انیستیتو پاستور ایران برنامه ای را در حال پیگیری داریم که طبق این برنامه هر دو سال یک بار بتوانیم مطالعاتی را از نظر بررسی ژنتیکی ویروس برای پتانسیلهای مربوط به مقاومت دارویی انجام دهیم که نخستین مطالعه آن انجام شده و دومین مطالعه نیز تا پایان امسال آغاز خواهد شد.

صداقت اضافه کرد: این مطالعه کمک می کند تا بتوانیم یک نظام مراقبت دارویی را در کشور پیاده کنیم و بتوانیم تصمیم بهتری را برای پروتکل مراقبت درمانی کشور داشته باشیم.

وی در ادامه از راه اندازی 10 آزمایشگاه قطب کشور خبر داد و گفت: با پیشنهادی که به دفتر صندوق جهانی مبارزه با ایدز از طرف کشورمان ارسال شده، موافقتهای اولیه گرفته شده و در یک برنامه سه ساله در نظر داریم 10 آزمایشگاه قطب کشور را با همکاری آزمایشگاه مرجع سلامت در وزارت بهداشت راه اندازی کنیم.

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت افزود: این آزمایشگاهها یکی از وظایفی که خواهند داشت اجرای برنامه های پایش درمان بیماران است که با هدف کنترل هر چه بهتر مقاومت دارویی خواهد بود.

بنابراین گزارش، مراکز مشاوره بیماری های رفتاری در سراسر کشور تحت پوشش معاونتهای بهداشتی دانشگاههای علوم پزشکی،‌ خدمات مشاوره و آزمایش HIV را به صورت کاملا رایگان و محرمانه دریافت می کند.