به گزارش خبرنگار مهر، امسال به فرموده رهبر معظم انقلاب به نام سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده و تلاشها برای تحقق شعار سال جاری است.

یکی از مواردی که خودکفایی در آن با توجه تحریم های صورت گرفته از اهمیت اساسی و البته ضروری برخوردار است، صنایع نفتی است.

در حال حاضر کارخانه تولید پمپ های صنعتی ایران در شهرستان ساوجبلاغ با تولید پمپ های صنعتی ویژه صنایع پتروشیمی، نفت و پالایشگاهی گام بزرگی در این مسیر برداشته است.

این کارخانه هم اکنون 80 درصد پمپ های مورد نیاز این صنایع در کشور را تولید می کند و با توسعه آن به زودی پمپ های مورد نیاز صنعت نفت و پتروشیمی به دست متخصصان و مهندسان توانمند کشورمان بومی سازی و تولید می شود.

مدیر کارخانه تولید پمپ های صنعتی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، در این خصوص گفت: سالانه هزار عدد پمپ صنعتی صنایع پتروشیمی، نفت و پالایشگاهی در این کارخانه که بزرگ ترین و باسابقه ترین کارخانه تولید پمپ کشور است، تولید می شود.



حامدی افزود: همه مراحل ساخت این پمپ ها از طراحی گرفته تا تامین مواد اولیه، ریخته گری، ماشین کاری، مونتاژ قطعات، تست و راه اندازی به دست متخصصان این کارخانه انجام می شود.



وی گفت: 60 مهندس و متخصص خبره در کنار 140 کارگر و نیروی فنی فرآیند طراحی و تولید را در این کارخانه بر عهده دارند.



مدیر عامل کارخانه پمپ های صنعتی نیز گفت: این پمپ ها بر اساس استاندارد جهانی API 610 تولید می شود.



غلامحسین فرج پور افزود: معیار ساخت پمپ های نفتی حتی در کشور های اروپایی این استاندارد است.



وی خاطرنشان کرد: پیش از این تمام نیاز کشور به این پمپ ها از خارج تامین می شد.





وی افزود: این موضوع هزینه های سنگینی در زمینه تهیه و نگهداری به بهره برداران بخش نفتی و پالایشگاهی کشور تحمیل می کرد.



مدیر عامل این کارخانه تصریح کرد: خوشبختانه با دستیابی کشور به دانش تولید این پمپ ها و ساخت آن، این پمپ ها با قیمت ارزان تر، کیفیت بسیار بالاتر و نگهداری کم هزینه تر در دسترس است.



فرج پور گفت: رضایت شرکت های پالایشگاهی و نفتی از جمله پارس جنوبی که از این پمپ ها استفاده می کنند، گواهی بر این مدعاست.