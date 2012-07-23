به گزارش خبرگزاری مهر، سرگرد معرفت الله امیری افزود: پیگیری موضوع زمانی در دستور کار ماموران قرار گرفت که فردی از برداشت و سوء استفاده از حساب بانکی خود اعلام شکایت کرد.

وی افزود: با این اطلاعات پلیس تحقیقات خود را در این زمینه آغاز و مشخص شد که این اقدام توسط فردی دراستان "البرز" صورت می گیرد.

رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان زنجان ادامه داد: در تحقیقات تکمیلی پلیس مشخص شد این فرد همان شخصی است که شاکی سه سال پیش قصد ازدواج با او را داشته و از این طریق موفق شده کارت بانک وی را بدست آورده و مورد سوء استفاده قرار دهد.

سرگرد امیری افزود: ماموران این متهم را به نام" م – ک " در استان" البرز" شناسایی و با اخذ نیابت قضایی، وی و همسرش را به اتهام برداشت غیرمجاز و سوء استفاده از حساب شاکی دستگیر کردند.

وی ادامه داد: در ادامه تحقیقات پلیس دریافت از طریق این حساب از 600 نفر هر کدام به مبلغ 300 هزار ریال کلاهبرداری صورت گرفته که در این خصوص پرونده تشکیل شده و موضوع تحت رسیدگی است.

