لزوم نگاه مشترک مسئولان برای اتخاذ تصمیمات مؤثر در روستاها

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات روستاهای بخش مرکزی گرمسار در محل فرماندار این شهرستان ضمن تاکید بر لزوم نگاه مشترک مسئولین برای اتخاذ تصمیمات مؤثر در روستاها، اظهار داشت: کم توجهی به روستاها و کمبود امکانات بویژه برای جوانان باعث افزایش مهاجرت روستاییان به شهرها می شود و برای کاهش این امر بایستی زمینه ایجاد اشتغال جوانان روستایی فراهم شود.

وی افزود: شوراهای روستایی علاوه بر خدمات دهی بایستی با فراهم آوردن زیرساخت ها، به سمت کارهای تولیدی و اشتغال باشند و با نگاه به آینده از اعتبارات کشاورزی و سرمایه گذاری در این قسمت استفاده مطلوب کنند.

کاتب با اشاره به اینکه دولت در پی اجرای طرح های عام النفعه و البته با مشارکت مردم و توجه به بخش کشاورزی و با همکاری مسئولان و دهیاران است، افزود: این مهم مشکلات را کاهش می دهد و در آن صورت مردم تمایل بیشتری به زندگی در روستاها خواهند داشت.

عضو مجمع نمایندگان استان سمنان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به راه اندازی صندوق توسعه کشاورزی در شهرستان گرمسار با هدف کاهش هزینه سرباری تولیدکنندگان، اظهار داشت: با توجه به این موضوع که یکی از نقطه های ثقل اقتصاد کشور و توسعه آن، بخش کشاورزی است.

وی ضمن تاکید بر اینکه مولفه های توسعه کشاورزی، تامین منابع مالی و سرمایه ای و تامین نیاز مالی در کشور با اقتضاعات اداری و بانکی مناسب نیست، تصریح کرد: 75 درصد افراد در روستاها به دلایل فرهنگی، اجتماعی و اداری روحیات منطبق با نظام بانکی را ندارد که این امر نیاز به استفاده از سهم آسانتری از تسهیلات در غالب صندوق هستند.

کاتب در پایان خاطرنشان کرد: بنابر این با ایجاد صندوق های حمایت از تولیدات کشاورزی، تامین بخشی از نیازهای سرمایه در گردش تشکل های کشاورزی به صورت قرض الحسنه صورت می گیرد که در درون بخش کشاورزی نظام تامین سرمایه ایجاد شده است.