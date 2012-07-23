جذب نیرو در کتابخانه های عمومی گیلان فقط از طریق آزمون امکان پذیر است

اسماعیل جانعلی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال جاری نیز آزمون جذب نیرو در کتابخانه های عمومی برگزار می شود که زمان و مکان آن از طریق پرتال خبری اداره کل کتابخانه های عمومی استان اعلام خواهد شد.

وی در ادامه از برگزاری نخستین دوره آموزشی نرم افزار "پیام مشرق" برای مسئولان کتابخانه های عمومی استان خبر داد و اظهارداشت: با توجه به وجود بسترهای لازم فناوری در کتابخانه های عمومی استان و امکانات گسترده نرم افزار جدید نسبت به نرم افزار قبلی، مسئولان کتابخانه های عمومی در این طرح کشوری از امکانات نرم افزار مزبور در تسریع هر چه بهتر عملکرد کتابخانه ای بهره مند شدند.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان تحت شبکه بودن نرم افزار، امکان ایجاد فهرستگان کشوری با هدف اطلاع از کتابهای مورد نیاز اعضا، امکان ارسال درخواست عضویت از منزل، جستجوی منابع مورد نیاز در فهرست مشترک کتابخانه های عمومی کشور یا کتابخانه عمومی مورد نظر و رزرو کتاب های مورد نیاز برای مراجعان، اطلاع از عملکرد کتابخانه های شهرستانها را از جمله ازمزایای عمده این نرم افزار اعلام کرد.

وی یادآورشد: با هدف بهره برداری بهینه از نرم افزار"پیام مشرق" در کتابخانه های عمومی استان، اینترنت پرسرعت در تمامی واحدهای مزبور راه اندازی شده است.

جانعلی پور همچنین از برگزاری مسابقه نقاشی با موضوع کتاب برای کودکان و نوجوانان خبرداد و افزود: کتابخانه های عمومی شهرستان آستارا در فصل تابستان برنامه ‌های جنبی متنوعی با محوریت کتاب و کتابخوانی در این شهرستان پیش‌ بینی کرده است.

وی ادامه داد: برگزاری برنامه های نمایشی درباره کتابخوانی و اثرات آن بر خانواده نیز یکی دیگر از برنامه‌ های است که در کتابخانه‌های این شهرستان برگزار می‌ شود.

مدیرکل کتابخانه های گیلان با بیان اینکه برپایی مسابقات کتابخوانی ازدیگر برنامه ‌ها در فصل تابستان است، گفت: برپایی کلاسهای روخوانی و روانخوانی قرآن، تفسیر و بررسی قرآن کریم نیز برای این کتابخانه ‌‌ها برنامه ریزی شد.

وی اظهار داشت: کلاس های خوشنویسی با قلم، خودکار و همچنین کلاسهای مهارتهای زندگی در برنامه‌ کتابخانه ‌های آستارا گنجانده شده است.

جانعلی پور در ادامه به ساخت کتابخانه مرکزی در این شهر اشاره کرد و یادآورشد: با توجه به شرایط ویژه آب و هوایی در شهرستان آستارا که از یک طرف کوه و از طرف دیگر در مقابل دریا قرار دارد، فرمانداری به دنبال اهدای زمینی متناسب با این شرایط به نهاد کتابخانه‌ های عمومی است.