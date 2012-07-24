وضعیت مبهم "انتهای خیابان هشتم"/ سریال تازه در راه شبکه نمایش خانگی

سعید رجبی فروتن در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: اخباری که در ارتباط با نسخه خانگی "انتهای خیابان هشتم" وجود دارد، درست است و تا این لحظه مجوز توزیع این فیلم سینمایی صادر نشده است.
وی در پاسخ به دلایل عدم صدور مجوز برای این فیلم افزود: قرار نیست هر فیلمی که مجوز اکران عمومی گرفتهاست در شبکه نمایش خانگی هم به راحتی راه پیدا کند. بحث ممیزی یا اصلاحیه برای این فیلم مطرح نیست، ماهم منتظر نتیجه صحبتها هستیم.
رجبیفروتن همچنین درباره وضعیت جوایز مجموعه "قهوه تلخ" و اخباری که پیرامون شکایت برخی مخاطبان از عوامل این مجموعه در رسانهها منتشر شدهاست هم عنوان کرد: مسئولیت این موضوع برعهده اداره کل تبلیغات و اطلاع رسانی مستقر در معاونت مطبوعاتی است و پیگیری آن ارتباطی با همکاریهای سمعی و بصری و نمایش خانگی ندارد.
وی در ارتباط با احتمال تغییر عنوان مجموعه "قلب یخی" در سری سوم این مجموعه و نیز اعمال تغییرات گسترده در فیلمنامه آن هم گفت: قرار نیست عنوان این مجموعه تغییر کند. من فیلمنامه فصل سوم این مجموعه را مطالعه کردهام. سه یا چهار کاراکتر از دو فصل قبلی در این بخش نیز حضور دارند و برای مابقی نقشها از حضور بازیگران جدید استفاده شده است.
رجبیفروتن ادامه داد: فیلمنامه فصل سوم به نوعی در ادامه دو فصل قبلی است اما کارگردان و نویسنده این فصل به نوعی داستان را به سمت دیگری حرکت دادهاند که این از نظر ما هیچ ضربهای به کار وارد نمیکند.
مدیرکل دفتر همکاریهای سمعی و بصری و نمایش خانگی در ادامه ضمن اظهار بیاطلاعی کامل از ساخت مجموعهای باعنوان "تخت گاز" که طبق شنیدهها کپیبرداری از یک مجموعه مستند مشابه تولید شده در شبکه بیبیسی است و برای توزیع در شبکه نمایش خانگی تولید میشود درباره مجموعههای جدید آماده توزیع گفت: قسمت پایانی "ساخت ایران" هفته آینده به صورت خلاصهای از تمام قسمتها به همراه پشت صحنه و مصاحبه با مردم و عوامل وارد بازار میشود.
وی در پایان افزود: یک مجموعه ایرانی 12 قسمتی نیز هم اکنون آماده ارائه است و سریال خارجی "نقطه مرگ" هم در هشت قسمت به صورت یکجا به تازگی وارد بازار شده است.
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