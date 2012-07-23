نیروی انتظامی هر قدمی که بر می دارد ذخیره اخروی است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید جواد شهرستانی در دیدار با فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به حوادث سوریه و تبلیغات هدفمند رسانه ای دشمنان در تضعیف محور مقاومت گفت: هدف اصلی دشمنان کشور سوریه نیست بلکه هدف ایران و امت حزب الله است و من معتقدم تنها کشوری که در مقابل رژیم غاصب صهیونیستی ایستاده است ایران است.

نماینده تام الاختیار حضرت آیت الله سیستانی با اشاره به قداست و معنویت ماه مبارک رمضان گفت: علاوه بر فیوضات معنوی ماه مبارک رمضان، ما حتی شاهد کاهش چشمگیر جرائم اجتماعی هستیم و شما باید خدا را شاکر باشید که در این جایگاه هستید و انشاالله بتوانید کارهای مثبتی را برای پیشرفت مقدمات در قم عملی کنید.



وی افزود: شما هر قدمی که بر می دارید غیر از ذخیره اخروی آن، یک اثر وضعی دنیوی هم برای شما دارد و اگر خالصانه خدمت کنید مطمئن باشید که در همین دنیا پاداشش را دریافت می کنید.



مردم در وقت آن در خدمت نظام قرار می گیرند





آیت الله شهرستانی ادامه داد: من حیث المجموع مردم ایران به دین و دیانت علاقه دارند و مردم متدین خوبی داریم، همه مردم به وقتش در خدمت نظام قرار می گیرند که این نشان از با صفا بودن مردم ایران است.



در ابتدای این دیدار نیز سردار کاظم مجتبایی گزارشی از وضعیت انتظامی و ترافیکی استان و تدابیر ویژه این فرماندهی پیرامون ماه مبارک رمضان و لیالی قدر ارائه داد.