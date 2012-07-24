تولید برق غرب بیش از نیاز است/ قطعی ها پراکنده و مقطعی است

عبدالعزیز کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر سه نیروگاه تولید برق در غرب کشور وجود دارد که حدود دو هزار و 208 مگاوات برق تولید می کنند.

وی افزود: منطقه بیستون شامل دو نیروگاه بخار سابق بیستون و نیروگاه گازی زاگرس است که ظرفیت هر کدام به ترتیب 640 مگاوات و 608 مگاوات است.

وی ادامه داد: نیروگاه سیکل ترکیبی بیستون در حال ساخت می باشد و در آینده به شبکه تولید برق کشور خواهد پیوست.

کریمی نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج را نیروگاه بزرگ غرب کشور خواند که با تولید 960 مگاوات برق، بخش عمده مصرف منطقه ای غرب و بخشی از مصرف کشور را پوشش می دهد.

کریمی اظهار داشت: مشکلی از نظر تولید برق نداریم و اگر قطعی وجود دارد، پراکنده و به دلیل تعمیرات است.

وی بیان کرد: شبکه برق کشور سراسری است و اگر یکی از نیروگاه های منطقه غرب فعال نباشد از سایر مناطق کسری برق مورد نیاز جبران می شود.

کریمی با اشاره به صادرات برق به کشور همسایه بیان کرد: اوج مصرف برق در منطقه غرب که شامل استان های کرمانشاه، کردستان و ایلام است، هزارو 400 مگاوات در لحظه است که در مجموع با صادرات 500 مگاواتی به کشور عراق 1900 مگاوات می شود، وی در پایان گفت با توجه به تولید دو هزارو 208 مگاواتی انرژی در این منطقه مشکلی برای صادرات به کشور همسایه نداریم.