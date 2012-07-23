به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا بهروان در خصوص درخواست باشگاه پرسپولیس مبنی بر بخشش محرومیت دو جلسه‌ای این باشگاه از حضور هوادارانش در ورزشگاه آزادی ضمن بیان مطلب فوق گفت: براساس نامه فدراسیون فوتبال و همچنین رای کمیته استیناف، پرسپولیس باید دو بازی رسمی خانگی خود را بدون تماشاگر برگزار کند.

بهروان که با سایت رسمی فدراسیون فوتبال گفتگو می‌کرد، افزود: بنابراین براساس این رای دو بازی تیم پرسپولیس در هفته‌های دوم و چهارم دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه آزادی مقابل تیم‌های فجر شهیدسپاسی در تاریخ سوم مرداد و صبای قم در تاریخ پانزدهم مرداد بدون تماشاگر انجام خواهد شد.

سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال درهمین خصوص تاکید کرد: بنابراین بازی تیم‌های پرسپولیس و فجرشهید سپاسی از هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر بدون تماشاگر خواهد بود و سازمان لیگ در نامه‌ای به مدیران عامل دو باشگاه پرسپولیس و فجرسپاسی و همچنین دو هیات فوتبال استان تهران و فارس این موضوع را ابلاغ کرده است.

دیدار تیم‌های پرسپولیس تهران و فجرسپاسی شیراز در چارچوب هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 22 فردا سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.