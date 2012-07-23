  1. ورزش
۲ مرداد ۱۳۹۱، ۱۶:۰۶

بهروان مطرح کرد:

بازی پرسپولیس - فجر سپاسی بدون تماشاگر برگزار می‌شود

سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه دیدار تیم‌های پرسپولیس و فجرسپاسی بدون تماشاگر برگزار می‌شود، گفت: پرسپولیس باید دو بازی خانگی خود را بدون تماشاگر برگزار کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا بهروان در خصوص درخواست باشگاه پرسپولیس مبنی بر بخشش محرومیت دو جلسه‌ای این باشگاه از حضور هوادارانش در ورزشگاه آزادی ضمن بیان مطلب فوق گفت: براساس نامه فدراسیون فوتبال و همچنین رای کمیته استیناف، پرسپولیس باید دو بازی رسمی خانگی خود را بدون تماشاگر برگزار کند.

بهروان که با سایت رسمی فدراسیون فوتبال گفتگو می‌کرد، افزود: بنابراین براساس این رای دو بازی تیم پرسپولیس در هفته‌های دوم و چهارم دوازدهمین دوره رقابت‌های لیگ برتر در ورزشگاه آزادی مقابل تیم‌های فجر شهیدسپاسی در تاریخ سوم مرداد و صبای قم در تاریخ پانزدهم مرداد بدون تماشاگر انجام خواهد شد.

سرپرست کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال درهمین خصوص تاکید کرد: بنابراین بازی تیم‌های پرسپولیس و فجرشهید سپاسی از هفته دوم رقابت‌های لیگ برتر بدون تماشاگر خواهد بود و سازمان لیگ در نامه‌ای به مدیران عامل دو باشگاه پرسپولیس و فجرسپاسی و همچنین دو هیات فوتبال استان تهران و فارس این موضوع را ابلاغ کرده است.

دیدار تیم‌های پرسپولیس تهران و فجرسپاسی شیراز در چارچوب هفته دوم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 22 فردا سه شنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

