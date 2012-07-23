علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد و برنامه های این نهاد در سال جاری گفت: در حال حاضر بالغ بر 21 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد البرز هستند.

وی افزود: نوع نگاه کمیته امداد در سالهای اخیر تغییر یافته و ارزیابی توانمندی ها به جای نگاه به مشکلات افراد، معیار حمایت از آنها خواهد بود.

وی اظهار داشت: شناسایی توانمندی ها و ایجاد بستربرای رشد و شکوفایی توانایی های فرد برنامه و هدف اصلی کمیته امداد است تا با به کارگیری استعدادها زمینه حمایت از افراد بیشتری را در قالب کارآفرینی فراهم کنیم.

وی از ایجاد بیش از 10 هزار فرصت شغلی در استان توسط این نهاد در سال گذشته خبر داد و گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز یکی از دستگاه های اجرایی موفق در حوزه کارآفرینی بوده که مورد تجلیل و تقدیر استانداری و شورای اشتغال استان نیز قرار گرفت.

سالارکیا تصریح کرد: در حوزه فرهنگ نیز حمایت ها و اقدامات بسیار ارزنده ای در کمیته امداد صورت می گیرد که از آن جمله می توان به حمایت های مادی و معنوی از دانشجویان و دانش آموزان و فراهم آوردن فضاهای فرهنگی آموزشی و رفاهی برای آنها در قالب دو اردوگاه در استان اشاره کرد.

وی افزود: در حال حاضر 10 درصد از اعضای انجمن ملی نخبگان از افراد تحت پوشش حمایتی کمیته امداد هستند و این جای مباهات دارد که کمیته امداد توانسته با حمایت های خود چنین استعدادهایی را شناسائی کرده و پرورش دهد.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان البرز گفت: تعهد کمیته خروجی سالانه 10 درصد افراد تحت پوشش از چتر حمایتی خود است اما کمیته امداد استان البرز توانست سال گذشته بیش از 15 درصد افراد تحت حمایت خود را به خودکفایی رسانده و از چتر حمایتی خود خارج کند.

وی از برگزاری جشن خودکفایی هزار و 900 خانواده تحت پوشش کمیته امداد در سال گذشته خبر داد گفت: با اقدامات صورت گرفته امسال این آمار افزایش چشمگیری خواهد داشت.