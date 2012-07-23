به گزارش خبرگزاری مهر، صالحی در این دیدار از تلاشهای دبیر کل اکو در زمینه توسعه فعالیتها و ایجاد ارتباط با دیگر سازمانهای بین المللی در جهت نیل به اهداف این سازمان تقدیر کرد.



وزیر امور خارجه کشورمان اهمیت طرحهای این سازمان در زمینه های مختلف بخصوص در بخش حمل و نقل را که منافع بسیاری برای منطقه دربر دارد مورد توجه قرار داد و اظهار امیدواری کرد که با همکاری کشورهای منطقه حرکت رو به پیشرفت این سازمان استمرار یابد.



در این دیدار معرفی دبیر کل اکو ضمن تشکر از همکاریهای جمهوری اسلامی ایران با این سازمان گزارشی از اقدامات انجام شده و برنامه های در دست اجرای این سازمان را ارائه کرد.

