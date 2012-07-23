به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی مقبلی بعدازظهر دوشنبه در سلسله دیدارهای هفتگی و چهره به چهره با مردم شهرستان پاکدشت که این بار به همراه معاونان و مسئولان ادارات و دستگاههای خدمات رسان در روستای سیاه چشمه از توابع بخش شریف آباد برگزار شد، افزود: مردم باید سعی و تلاش کنند تا این وحدت حفظ شود.

وی با تأکید بر نقش و جایگاه روستاییان در ارتقا، رشد و توسعه کشور گفت: روستا به عنوان محور توسعه و پیشرفت در کشور نقش بزرگی را برعهده دارد و برنامه و رویکرد دولت نهم و دهم نیز در راستای تقویت و ارتقای این جایگاه است.

نماینده عالی دولت در شهرستان پاکدشت حضور و دیدار نزدیک مسئولان با مردم را از جمله اقدامات خوب برای پیگیری مستقیم مشکلات مردم دانست و ادامه داد: مدیران این شهرستان در طول شبانه روز در خدمت مردم هستند و هدف آنها نیز رفع مشکلات مردم است و برای رفع مشکلات مردم از هیچ تلاشی دریغ نخواهند کرد.

خدمت به روستاییان بالاترین توفیق هر مدیر است

وی عنوان کرد: امروز خدمت به روستاییان و مردم بالاترین توفیق و افتخار است و فلسفه وجودی مدیران نیز در نظام اسلامی چیزی جز خدمت بی منت نیست.

مقبلی در این دیدار به همراه مسئولان از مشکلات مردم روستای سیاه چشمه از توابع بخش شریف آباد جویا شد و از نزدیک با اهالی متدین این روستا گفتگوی چهره به چهره داشت.

در این نشست مردمی عمده مشکلات از قبیل مشکلات امنیتی، احداث فضای سبز محله، افت فشار آب و فرسودگی لوله ها و مشکلات حوزه برق، گاز و... مطرح شد که رؤسای ادارات مرتبط ضمن پاسخگویی، توضیحات لازم را ارائه کردند.

همچنین فرماندار پاکدشت پس از این دیدار به همراه معاونان خود از ادارات آبفای روستایی و شهرداری فرون آباد بازدید به عمل آورد.

در این بازدید نیز رؤسای ادارات در قسمت کوتاهی از روند کارهای اجرایی اداره خود گزارشی اجمالی ارائه کردند و فرماندار با حضور در قسمتهای مختلف اداری و صحبت با مراجعان از نحوه عملکرد رئیس و پرسنل اداره در زمینه نظم اداری، برخورد با مراجعان و میزان رضایتمندی آنان از دستگاه مربوطه مطلع شدند.