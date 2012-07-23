ویدا الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از جمله مشکلاتی که هیئت ورزش‌های رزمی استان اصفهان در حال حاضر با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند فعالیت مربیان این گروه از رشته‌های ورزشی تنها بر اساس تجربیات گذشته خود است.

وی گفت: اعتقاد داریم شیوه‌های علمی مربیگری در رشته‌ ورزش‌های رزمی جایگاه این ورزش‌ها را بیش‌ از پیش افزایش داده و با برپایی سمینارهای علمی گوناگون تلاش می‌کنیم سطح دانش فنی مربیان رشته‌های رزمی را به حد استاندارد خود برسانیم.

نایب رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان اصفهان بیان داشت: برخی از مربیان ورزش‌های رزمی نسبت به دوره‌‌های مربیگری بی‌اعتنا هستند و برای آنها تنها گرفتن نمره مهم است و این موضوع به شدت کیفیت کار این عزیزان را کاهش می‌دهد.

وی تاکید کرد: از دیگر مشکلات ورزش‌های رزمی نبود حمایت‌های رسانه‌ای است که ناشناخته ماندن این ورزش‌ها را برای عموم مردم به ارمغان می‌آورد.

الهی تصریح کرد: هیئت ورزش‌های رزمی هر چند وقت یک‌بار با برپایی همایش‌های عمومی و دعوت از رزمی‌کاران برای اجرای تکنیک‌های سبک‌های گوناگون رزمی سعی در جا انداختن هر چه بهتر و بیشتر رشته‌های رزمی دارد.

وی گفت: از 50 سبکی که در حال حاضر زیر نظر هیئت ورزش‌های رزمی استان اصفهان فعالیت دارد، 20 سبک مربوط به مبارزات رینگ و 30 سبک نیز در تاتمی برگزار می‌شود.

نایب رئیس هیئت ورزش‌های رزمی استان اصفهان ادامه داد: استان اصفهان از نظر تعداد علاقه‌مندان ورزش‌های رزمی از ظرفیت‌های بالایی برخوردار است و تنها توجه بیشتر مسئولان ورزشی استان به این گروه از ورزش‌ها، آینده درخشانی را برای ورزش‌های رینگی رقم می‌زند.