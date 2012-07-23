مصوبه پرداخت تسهیلات به خودروسازان ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سنا، نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در کارگروه حمایت از تولید به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به منظور حمایت از تولید در صنعت خودروسازی کشور، مبلغ 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات بانکی به هر یک از گروه‌های خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا از طریق بانک‌های عامل ظرف حداکثر یک ماه پرداخت شود.

این دو شرکت باید حداقل 60 درصد تسهیلات یاد شده را با نظارت وزیر صنعت، معدن و تجارت به مطالبات قطعه‌سازان طرف قرارداد خود اختصاص دهند.



تسریع و تسهیل در گشایش اعتباری ارزی ورود مواد اولیه و قطعات موردنیاز صنعت خودرو و قطعه سازی خودرو با نرخ ارز مرجع از دیگر مصوبات کارگروه حمایت از تولید بود.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است گزارش اجرای این تصمیم را به دفتر هیئت دولت ارائه دهند. این مصوبه با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

