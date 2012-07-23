دروازه بان اخراجی سیدنی با 200 هزار دلار به استقلال پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، در این گزارش که امروز دوشنبه روی خروجی این سایت قرار گرفته آمده است: فکر نکنید این دروازه‌بان 30 ساله از مقصد خود راضی نیست، چراکه او به یکی از مشهورترین باشگاه‌های فوتبال آسیا، استقلال پیوسته است.

ردی گفته می‌شود که با قراردادی دو ساله به استقلال پیوسته و مبلغ دریافتی این دروازه بان به ازای هر فصل 200 هزار دلار خواهد بود. این رقم قابل توجهی نسبت به آنچه او در فصل آخر از سیدنی دریافت می‌کرد به حساب می‌آید.

ردی سال گذشته پس از اینکه در سفر با هواپیما به ولینگتون نیوزلند برای حضور در فینال جام حذفی شرب خمر کرده بود از باشگاه سیدنی اخراج شد. آن بازی را تیم فینیکس با نتیجه 3 بر 2 به سود خود پایان داد.

لیام ردی در تیم فوتبال سیدنی جای خود را به "ایوان نسفسکی" داده بود و از این بابت ابراز نارضایتی می‌کرد. ردی پس از اینکه از سیدنی اخراج شد به تنهایی زیر نظر "جیم فارسر"، دروازه بان پیشین تیم ملی استرالیا تمرین می‌کرد و قبل از اینکه به استقلال بپیوندد به شدت از جانب تیم "وسترن سیدنی واندررز" مورد توجه واقع شده بود.

تیم قدرتمند ایرانی فصل آینده در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا بازی خواهد داشت. این تیم تا به حال دو بار قهرمان آسیا شده است. استقلال به تازگی لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران را آغاز کرده و تا به حال هفت بار قهرمان ایران شده که آخرین بار آن در فصل 09-2008 بوده است.

استقلال در تیم حاضر خود پنج بازیکن ملی پوش دارد که یکی از آنها کاپیتان تیم ملی ایران و هافبک پیشین اوساسونا، جواد نکونام است. دیگر نام بزرگ این باشگاه مهدی رحمتی است؛ دروازه بانی که 70 بازی ملی در کارنامه دارد و لیام ردی برای به دست آوردن پیراهن شماره یک باشگاه کار بسیار دشواری پیش رو خواهد داشت.

"جی لوید ساموئل"، بازیکن پیشین آستون ویلا به همراه دو بازیکن برزیلی دیگر به نام‌های "فابیو جانوآریو" و "رودریگو توسی" جزو دیگر نفرات سرشناس استقلال به شمار می‌آیند.

ردی امیدوار است که نسبت به "پل رید"، هافبک پیشین آدلاید یونایتد که فصل گذشته فقط پنج روز در مس سرچشمه دوام آورد وضعیت بهتری داشته باشد. رید اکنون به "ملبورن هارت" پیوسته است.