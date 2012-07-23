به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه و شبکه ماهواره ای الدنیا، وضعیت امنیتی مناطق مختلف دمشق طی روز یکشنبه تا امروز صبح به این شرح است :



" المزه" : نیروهای مسلح سوریه، باغات منطقه الرازی را پس از سرکوب تروریستها و دستگیری دهها نفر و کشتن صدها نفر دیگر از آنها منطقه امن اعلام کردند.



از جمله تروریستهای دستگیر شده، تعداد زیادی تروریست با ملیت غیر سوری وجود دارند که تلویزیون سوریه، تصاویر کشته های خارجی را با مدارک شناسایی و گذرنامه هایشان پخش کرد.

"برزه" : نیروهای مسلح سوریه اعلام کردند به تعقیب بازمانده های گروههای تروریستی در منطقه برزه البلد ادامه داده و آشیانه های آنها را در منطقه در هم کوبیدند و خسارتها و تلفات سنگینی به آنها وارد کردند، تعقیب تروریستها همچنان ادامه دارد و خبرهایی درباره اعلام قریب الوقوع پاکسازی کامل منطقه از افراد مسلح منتشر شده است.



"رکن الدین" : پس از بروز درگیریهای لفظی میان بزرگان منطقه درباره مخالفت با حضور افراد مسلح در منطقه شان و کشیده نشدن به سمت فتنه ای که برخی برای افتادن آنها در این دام تلاش می کنند، آرامش شکننده در این منطقه برقرار شده است.



"حرستا و جوبر و عربین" : واحدهایی از ارتش سوریه به عملیات دقیق و کیفی خود در منطقه ادمه می دهند و در خلال تعقیب تروریستها، پیشرفتهای قابل توجهی کسب کردند، تا کنون خبر دیگری در دست نیست.



"العباسیین، باب توما و التجاره" : در این مناطق، زندگی بسیار عادی و آرام جریان دارد و هیچ حادثه امنیتی ثبت نشده است، این مناطق همچنین شاهد ازدحام در خیابانها به ویژه پس از افطار بودند.