اخبار کوتاه سازمان تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت ماه مبارک رمضان 60 مبلغ دینی به روستاهای اردل اعزام شد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی اردل گفت: با هدف بهرمندی مردم از برکات ماه رمضان و انجام اعمال این ماه مبارک 60مبلغ دینی به این شهرستان اعزام شد.

حجت الاسلام سید حسن چراغی با اشاره به وجود بیش از 70روستا، یک شهر و یک مرکز بخش در شهرستان اردل ابراز امیدواری کرد: اجرای برنامه های فرهنگی و مذهبی با اعزام این تعداد مبلغ در رمضان امسال از افزایش کمی و کیفی مناسبی برخوردار شود.

وی تصریح کرد: اعزام این مبلغین از جمعه 30 تیر آغاز شده است.

چراغی، سخنرانی، برگزاری نمازجماعت، بیان احکام شرعی و پاسخگویی به سئوالات شرعی را از مهمترین فعالیت های روحانیون اعزامی در ماه مبارک رمضان بیان کرد.



ارزیابی مطلوب فعالیت روحانیون در اجرای برنامه های اوقات فراغت کوهرنگ

رئیس تبلیغات اسلامی کوهرنگ، فعالیت روحانیون در اجرای برنامه های طرح اوقات فراغت این نهاد را مثبت ارزیابی کرد.

حجت الاسلام علی نصیری در بازدید از روند اجرای برنامه های طرح اوقات فراغت این نهاد در نقاط مختلف شهرستان کوهرنگ گفت: اشتیاق نوجوانان و جوانان برای شرکت در برنامه های فرهنگی و مذهبی نشان از تلاش دلسوزانه روحانیون در برگزاری اینگونه برنامه ها در مناطق محروم دارد.

وی با اشاره به اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت تبلیغات اسلامی در سه بخش مرکزی،بازفت و صمصامی شهرستان کوهرنگ افزود: در این طرح، 18 هسته فرهنگی جوان با عضویت بیش از 260 نفر تشکیل شده است.

دوره مقدماتی مداحی ویژه خواهران در اردل برگزار می شود

رئیس کانون مداحان شهرستان اردل از برگزاری دوره مقدماتی آموزش مداحی ویژه خواهران در این شهرستان خبر داد.

حمزه علی عیدی گفت: دراین دوره با دعوت از مربیان مجرب مداحی، اصول مداحی مذهبی، روش های دعوت از مردم برای شرکت در مجالس مذهبی و چگونگی دوری از خرافه گویی در مداحی برای خواهران علاقه مند به مداحی بیان می شود.

عیدی با اشاره به برگزاری دوره آموزشی بعد از ماه مبارک رمضان به مدت 100 ساعت، تأکید کرد: فراخوان دعوت از خواهران مداح برای شرکت در دوره مقدماتی مداحی در این شهرستان اعلام شده است.

وی تصریح کرد: علاقه مندان برای نام نویسی در این دوره آموزشی می توانند تا پایان مرداد به تبلیغات اسلامی شهرستان اردل مراجعه کنند.

ارسال 1500 پیامک اطلاع رسانی برنامه های دینی در بروجن

تبلیغات اسلامی بروجن در چهار ماهه ی نخست امسال، یک هزار و 500 پیامک تبلیغی ارسال کرده است.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن اطلاع رسانی و تبلیغ برنامه‌های این نهاد در مناسبت‌های مختلف و دعوت از مردم برای شرکت در برنامه‌ها را از اهداف ارسال این تعدا پیامک بیان کرد.

حجت الاسلام مجید الهیان افزود: بیشترین تعداد پیامک‌ها در ایام فاطمیه و نیمه شعبان برای دعوت از روحانیون و مسئولان هیئت های مذهبی برای شرکت در نشست برنامه ریزی فعالیت‌های این ایام ارسال شد.

وی گفت: استفاده از امکانات روز و تبلیغ سریع فعالیت‌های این نهاد از ثمرات راه‌اندازی سامانه پیام کوتاه است.

وی با بیان اینکه سامانه پیام کوتاه تبلیغات اسلامی بروجن از سال 1389 راه‌اندازی و فعال شده است؛ تأکید کرد: این نهاد از زمان راه اندزی این سامانه 16 هزار پیامک تبلیغی ارسال کرده است.



مسجد ارزشمندترین جایگاه برای بصیرت دهی به جوانان است

سرپرست تبلیغات اسلامی کیار در همایش ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه های مقاومت این شهرستان، مسجد را ارزشمندترین جایگاه برای بصیرت دهی به جوانان دانست.

حجت الاسلام حسن بت شکن در این همایش افزود: مسائل فرهنگی کشور امروزه در حساسترین موقعیت خود قرار دارند و دشمنان تمام تلاش خود را برای ازبین بردن اساس فرهنگی و باورهای دینی مردم به کار گرفته اند.

وی با بیان اینکه از نظر علماء مسجد بهترین جایگاه برای تبیین مسائل فرهنگی است، گفت: مساجد ارزشمندترین جایگاه برای بصیرت دهی و آگاهی بخشی به همه جوانان ونوجوانان و تمرکز آنان است.

بت شکن ادامه داد: ائمه جماعات در بیداری اسلامی و آگاهی بخشی به عامه مردم به ویژه نسل جوان بزرگترین رسالت را بر عهده دارند.

وی بیان کرد: تعامل بسیج با ائمه جماعات و هیئت امناء مساجد باید در سرلوحه برنامه های فرهنگی قرار گیرد.